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Adı Efsane'ye ilk bölümde reyting şoku!
Saldırgan köpek görünce sakın bunu yapmayın!
Hangi burç hangi saç şeklini kullanmalı
Yılın bombası patladı!
29 milyon euroya...
Trump'ın kararı havalimanını karıştırdı

Bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnameyi Donald Trump'ın onaylaması Atatürk Havalimanı'nda da karmaşaya neden oldu.  Belirli niteliklere uyan yolcular ABD'ye gitmek için uçağa alınırken, bazı yolcuların ise vizeleri iptal edildi.

Fırat Kalkanı'ndan acı haber!

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'daki DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi..

Genelkurmay Başkanı Akar
Kardak kayalıklarında!

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları 'TCG Meltem' hücumbotuyla...

Güneş'ten Tolgay'a şartlı evet! 'Gideceksen...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, özel görüşme yaptığı Tolgay'a "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal" dedi.

Transferde büyük sürpriz! 6 yıl sonra dönüyor...

Bursaspor'da 2009-2011 yılları arasında forma giyen eski futbolcusu Ivan Ergiç, yeşil beyazlılara geri dönüyor.

'Tank' herkesi şaşırttı!
25 bin lirayı...

Beylikdüzü'ndeki TÜYAP'taki fuara tanıtım için getirilen 'Tank' isimli bu köpek...

Geçmişten günümüze yatırım...

Tercihlerinizin Ruh Halinize Etkisi!

Mobilya Tercihleriniz Ruh Halinizi Nasıl Etkiliyor

İsim sponsoru açıklandı!
Yeni stadın adı...

Trabzonspor başkaın Muharrem Usta, Gaziantepspor maçı öncesinde yeni stadın...

Başbakan öyle bir şey söyledi ki kahkahayı patlattı

Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ile...

Avustralya'da şampiyon belli oldu!

Avustralya Açık'ta Nadal'ı 3-2 yenen Federer 18. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı

Yunus verdi, Gomez attı! Muhteşem...

Barcelona'ya Sevilla'da büyük şok! 2 gol...
Denizli’ye Taşınmadan Önce Bunları Bilin!

Denizli’ye Taşınmadan Önce Bunları Bilin!

Erdoğan’a öyle bir mektup yazdı ki...

Kilis'deki mülteci kampında kalan Suriyeli mülteci bir kız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duygu dolu bir mektup yazdı.

Sürpriz yapabilir! 10. yıla özel iPhone nasıl olacak?

Herkesin merakla beklediği ve eylül ayında tanıtılması beklenen...

FETÖ'yü beklerken Enes...

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'da kariyerini sürdüren Enes Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişiminin...

4 yıllık kuralını Şevval Sam bozdu!

Oyuncu Nejat İşler haftalık 25 bin, aylık 100 bin TL'ye "Evet" diyen oyuncu Nejat İşler bu teklifi...

AK Parti ve CHP'den tam destek...

Çevre Bakanı Özhaseki’nin İstanbul’daki deprem riskine dikkat çektiği sözlerine hem Ak Partili hem de CHP’li ilçe belediye başkanları destek verdi. Belediye başkanları kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguluyorlar

Gönüllüler takımından iki isim...

Tv8'de heyecanla beklenen Survivor'da yılın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam yapıldı.

Kylie Jenner'in havuz keyfi!

Kardashain ailesinin en küçük üyesi 19 yaşındaki Kylie Jenner'a tatilde sevgilisi Tyga eşlik ediyor.

Limona kürdanla delik açarsanız...

Yemek pişirirken bu pratik mutfak hileleri hayatınızı değiştirecek. Hem uygulaması çok kolay hem de pratik...

Caceres bombası! İmzalıyor...

Trabzonspor'un anlaşma için Türkiye'ye getirdiği ancak vazgeçtiği Uruguaylı...

Yenge olay yarattı!

Botlarda sezonun son indirimi!

Eğer
porno film
izliyorsanız...

Uzmanından önemli uyarı! Eğer cinsel hayatınızda porno ve erotik filmlerin büyük bir yeri varsa...

Flaş gelişme... Parayı
beğenmedi ve reddetti

Beşiktaşlı oyuncu, 300 bin euroluk teklifi geri çevirdi. Bunun sebebi ise...

Meğer oğlu da kendisi gibi ünlüymüş

O düğün fotoğrafları böyle çekiliyor

Survivor'da görülmemiş olay!

Oyun alanından ayrılan yarışmacı teknede kriz geçirdi. Bir anda bağırıp çağırmaya başlayan yarışmacı...

Şampiyon sporcuyla aşkları
olay oldu!

Dünya şampiyonu efsane ismin, 21 yaşındaki Rus model Viki Odinctova ile aşk...

Balıkçılar yakaladıklarını görünce gözlerine inanamadılar

İşte dünyanın her yerinden derim navinin en tuhaf canlıları...

Fantezinin
sonu
kötü bitti!

Acil servisi arayıp ambulans istedi. Sağlık görevlisi duyduğu şey karşısında inanamadı. Hastaneye yetiştirilen...

Berkay'dan flaş Asena açıklaması!

Asena Atalay ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Berkay, “Konunun benimle ilgisi yok” dedi

İnanılmaz değişim

200 kilo fazlanız olsaydı nasıl bir hayatınızı olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? Jesse Shand isimli adam...

Yarışmacıdan şok tepki!

O Ses Türkiye'de Murat Boz'un elediği yarışmacı bu hareketiyle geceye damga vurdu. Jüri üyeleri...

3 aylık bebeğin bu sözleri şaşkına çevirdi!

Söylenilenleri dikkatle dinleyen sevimli bebek, duyduklarını tekrarlayarak 'seni seviyorum' diyor.

Kızlarını +18'lik filmlerde oynatıp...

İngiltere’de Channel 5 kanalında yayınlanan “Annem benden daha çekici” isimli televizyon programına katılan ikiz kardeşler Tasha ve Tanya ile anneleri Mruga istediklerini başardı ve herkesin ilgisini çekti. Sadece görünüşleriyle değil yaşam tarzlarıyla da… Öyle ki “Biz ilgi çekmek isteyen bir aileyiz. Hepimiz süper çekiciyiz” sloganıyla programda yer alan kızların annesi ikiz kızlarının “İngiltere’nin Kardashianları olduğunu savunuyor”. Mruga’nın hayat felsefesi “dikkat çekmek üzerine kurulu… 27 yaşındaki Tasha ve Tanya ise annelerinin birer kopyası gibi… Anne ve kızlar çok yüksek miktarda paralar kazanıyor, lüks araçlara biniyor, ünlü tasarımcıların ayakkabılarını giyiyor. Sıradışı anne kızlarının yanından hiç ayrılmıyor. Öyle ki iç çamaşırı satın alırken bile onları yönlendiriyor. Hatta kızlarının yetişkin filmlerinde oynaması için isimlerini bile düşünmüş. Tasha ve Tanya’nın söz konusu filmler için annesi tarafından belirlenen isimleri Preeti ve Priya… Kızların internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalları ve internet siteleri var. Tabii ki yayının içeriği tamamen cinsellikle ilgili… Sosyal medya hesaplarında da oldukça cesur fotoğrafları bulunuyor. 

 

İhaneti
uçakta
öğrendi!

Gamze Topuz yaklaşık 5 aydır özel ders alırken tanıştığı spor eğitmeni Demirhan Çemberci ile birlikteydi. Bu arada eski futbolcu Tümer Metin ile tanıştı. Yakınlık aşka dönüştü. Spor hocası sevgili ise şok geçirdi!

İnanılmaz! Aman moda olmasınlar

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı antrenörü Obradovic, terör olaylarıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Çıplak fotoğrafları internete düştü ama...

Siber korsanların hedefi olan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın mahrem fotoğrafları yayınlandı.

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81 ilden insanın yaşadığı İstanbul'da en çok o ilde doğan vatandaş bulunuyor.

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