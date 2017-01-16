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Yerli eğitim uçağı ‘Hürkuş-C’, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından incelendi. 2017’de TSK envanterine girmesi beklenen Hürkuş-C, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli mühimmatlar UMTAS ve Cirit füzelerini kullanacak.
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'tan yine tartışma yaratacak sözler... NATO'nun eskidiği savunan Trump, Trump: - "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO’nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi" dedi.
Sıra Dışı Dekoratif Ürünler Kullanarak Evinizin Havasını Değiştirin
Ümit Davala'nın kulüp başkan yardımcılığını yaptığı Tuzlaspor, Fenerbahçe'den Murat Hocaoğlu'nun transfer etti.
Burçlara Göre Salon Dekorasyonu
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir akvaryumda yaşayan leopar cinsi köpek balığının çiftleşmeden ürediği bildirildi.
Eskişehir'de dün yaşanan boğulma olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden çocuklardan birisinin kurtarılmak için buzdan tutunarak yardım beklediği görülüyor. Güvenlik görevlisi olduğu tahmin edilen birisinin de canı pahasına çocuğu kurtarmaya çalıştığı ancak çabasının yeterli olmadığı görülüyor ve talihsiz çocuk sulara kapılıyor...
Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu programa telefon bağlantısıyla katılan izleyicinin eşiyle ilgili...
23 yaşındaki seksi model sosyal medya paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor.
Yasmin Erbil, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den Ramazan...
Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan genital uçuk, tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler genital uçuk semptomlarını hafifletebilir.
Değer Artış Vergisi Nedir?
Bu duruma düşüp evleneceğime bekarlıktan kırılırım diyebileceğiniz enstantaneler..
Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan İçerde 17. bölüm fragmanları yayınlandı.
Salı akşamları ekrana gelen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı
Bizim oralarda bir laf vardır annem de sürekli söylerdi bize '' Aman kızım kocalarınızı, çocuk...Devamını oku »
O Hayat Benim yepyeni bir bölüm ile ekrana geldi. Merakla beklenen O Hayat Benim 116. bölümde
Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 145 lira üzerinde işlem görüyor.