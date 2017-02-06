ABD'nin yeni başkanı Donald Trump başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralmak için Beyaz Saray'a eşi ile geldiği gün eşini bırakıp tek başına yürümesiyle çok konuşulmuştu. Bu tavrının ardından Obama ile karşılaştırılan Trump, bu kez de eşinin elini tutmak istemedi.