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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan bir kişi denize atlayarak intihara kalkıştı. Şahıs, dondurucu soğuğa rağmen denize atlayan polis memuru tarafından kurtarıldı.
Trabzonspor Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandığını açıkladı.
Enerji Tasarrufu Haftası’nda Sizi Tasarruf Ettirecek 6 Önemli Konu
Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor'un kulüp başkanı Ömer Bilici'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bilici, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Konut Başlangıç Raporu, Konut Yatırımlarınızı Nasıl Etkiler?
Şanlıurfa'da, park halindeki mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan çöp toplama kamyonunda temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi'nin kolu koptu. Ekipler, kopan kolu bulmak için seferber oldu. Yarım saat süren arama sonunda temizlik işçisinin kopan kolu mısırların arasında bulundu.
Fenerbahçe'de arka adalesinde 2. derecede yırtık belirlenen Volkan Şen en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Bir İtalyan kanalında telesatış yapan seksi sunucu izleyenleri hayran bırakıyor. Güzelliği ile satışların artmasına neden olan Joanna Golabek'in binlerce hayranı oldu. Verdiği frikikle sosyal medyayı sallamayı başaran güzel sunucu izleyicilerin aklını başından aldı.
Dünyaca ünlü Amerikalı aktris Lindsay Lohan, sosyal medyaya veda etti.
Mozaik pasta tarifi, son zamanlarda en çok aranan lezzetlerden biri. Mozaik pasta malzemeler, oldukça az, yapılışı oldukça kolay olmakla birlikte son derece güzel bir tatlıdır. Peki, Mozaik pasta nasıl yapılır?
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İntihara meyilli kişilikleri olan ve daha önceden intihar etmeyi denemiş ancak başaramamış 17 ünlü isim...
ÖSYM KPSS konusuyla ilgili hangi açıklamaları yaptı. İşte KPSS hakkındaki tüm bilgiler...
İçerde'nin 16. yeni bölümünde Sarp'ın başını belaya sokacak görüntüleri Mert, Celal'e verecek mi?
1942 yılında Oxford’da doğan İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Steph...Devamını oku »
Kırgın Çiçekler 66. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Kırgın Çiçekler'de Eylül Kemal'i tacizine...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 54. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı...