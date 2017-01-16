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Kabuklu fıstığı mutlaka böyle yiyin!
Dünyaca ünlü eşcinselin babasından mektup
Transfer resmen açıklandı! Üzülmez...
Görücüye çıktı! Silahı da kendisi de yerli

Yerli eğitim uçağı ‘Hürkuş-C’, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından incelendi. 2017’de TSK envanterine girmesi beklenen Hürkuş-C, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli mühimmatlar UMTAS ve Cirit füzelerini kullanacak.

Yine yaptı yapacağını! "NATO eskidi. Artık..."

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'tan yine tartışma yaratacak sözler... NATO'nun eskidiği savunan Trump, Trump:   - "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar  öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar.  NATO’nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi" dedi.

Karda da buzda da kurtaracak!

Türk girişimci yaptı, patenti alır almaz da seri üretime geçti. gözünü Rusya'ya dikti. Tır, kamyon, minibüs, otobüs...

ANKET- Mehmet Ekici hangi formayı giymeli?

Flaş gelişme! Yasin
Öztekin...

Galatasaray'da Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Elazığspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Çıplak izdivaç programı!
Böylesi görülmedi

Birbirini daha önce hiç tanımayan iki kişi milyonlarca insanın önünde...

Ankara’da Ofis Yatırımı Yapan Kazanıyor

Gitardan Raf Olur Mu?

Sıra Dışı Dekoratif Ürünler Kullanarak Evinizin Havasını Değiştirin

Süper Lig'de şok karar!
Yollar ayrıldı...

Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar şok bir karar verdi. Resmen açıklanan...

Servet değerinde düğün!
Tam 16 milyon lira...

Devasa pasta, lüks yemek menüsü, konuk listesi... Hepsi olay yaratacak düğünde...

Davala F.Bahçe'den transfer yaptı!

Ümit Davala'nın kulüp başkan yardımcılığını yaptığı Tuzlaspor, Fenerbahçe'den Murat Hocaoğlu'nun transfer etti.

Herkes onu konuşuyor! Bu görüntüler...

Şok iddia! Yıldırım hakem odasına...
Burçlara Göre Salon Dekorasyonu

Burçlara Göre Salon Dekorasyonu

Bakanlık açıkladı! Bir hafta içinde oldu

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirilen 222 operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Artık otomobillerde öyle bir özellik olacak ki...

Teknolojik gelişmeler sayesinde otomobillere entegre edilen....

Yıldız futbolcu kaza yaptı!
Polislere öyle bir şey söyledi ki...

Yıldız futbolcu Lamborghini'siyle kaza yaptı, polislere "Endişelenmeyin çünkü..."

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı

Önceki akşam Kartal Beyrut'ta siyah mini şort tulum kıyafetiyle sahneye çıkan 60 yaşındaki sanatçıyı görenler şaşkına döndü...

Dünyada bir ilk! Bu köpek balığı...

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir akvaryumda yaşayan leopar cinsi köpek balığının çiftleşmeden ürediği bildirildi.

O faciadaki dehşete anları ortaya çıktı

Eskişehir'de dün yaşanan boğulma olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden çocuklardan birisinin kurtarılmak için buzdan tutunarak yardım beklediği görülüyor. Güvenlik görevlisi olduğu tahmin edilen birisinin de canı pahasına çocuğu kurtarmaya çalıştığı ancak çabasının yeterli olmadığı görülüyor ve talihsiz çocuk sulara kapılıyor...

Gecelikle gitti, eski aşkıyla eğlendi

Skandalları ile gündemden düşmeyen magazin yıldızı, geceliği andıran cesur kıyafetiyle eski sevgilisinin de olduğu...

Akciğeri bu hale sokuyor! Belirtisi kuru öksürük...

Geçmeyen balgamsız kuru öksürüğünüz varsa mutlaka doktora başvurun.

İspanyollar: 'Arda futbolu bıraktı'

Bombaladı! "F.Bahçe'yi kurtaramaz..."

84 TL'den başlayan fiyatlar!

Verdiği pozlar yürek hoplattı! Rus model...

26 yaşındaki güzel model düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Resmen açıklandı!
Robben imzayı attı...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in yıldızı...

Nostradamus'un 2017 kehanetleri

Daha 16 yaşında ama 5 ayda...

Sahnede kriz çıktı!
Big Boy ve Acun Ilıcalı...

Elemelerin dikkat çeken ismi yeniden sahneye çıktı. Fakat yaşanan bu kriz...

Kıskandırdı!

Ünlü fitness modeli ve antrenör, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bırakıyor. Takipçilerine adeta...

Kemerleri bile bağlı vaziyette...

Arşivden çıkan görüntülerde 34 yıl önce bugün... Ne acı bir tesadüftür ki yıllar önce Türkiye yine korkunç bir kazaya şahit oldu.

Şok soru! 'Kocam cünüpken...'

Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu programa telefon bağlantısıyla katılan izleyicinin eşiyle ilgili...

Kıvanç Tatlıtuğ 2017'de para basacak!

Rol aldığı diziden haftada 130 bin lira alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir jean firmasıyla anlaştı. Yakışıklı oyuncunun, reklam karşılığında 2 milyon dolara el sıkıştığı söyleniyor.

Dekoltesi olay oldu

Geçtiğimiz akşam bir düğüne katılan Pınar Altuğ Atacan'ın elbisesi takipçileri arasında tartışma çıkardı.

Yer yerinden oynadı! Bu görüntüler çok konuşulacak!

Ünlü sanatçının kızı yürek hoplattı. Hızla paylaşım rekorları kıran...

Her anını takipçileriyle paylaşıyor!

23 yaşındaki seksi model sosyal medya paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor.

Kızların kavgasını böyle izlediler

Sokak ortasında birbirine giren kızların kavgasını ayırmak yerine izleyenler bununla da yetinmeyip kameraya kaydetti.

Mali kızını Türkiye'den gönderdi!

Yasmin Erbil, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim oldu.

Dünyanın en tuhaf yeri. O çizgi aslında...

Sadece 10 dakikada hazırlanıyor!

Dışarıda yediğiniz makarnaların enfes lezzete sahip olmasının tek nedeni üzerindeki soslardır.

F.Bahçe'den TFF 1. Lig'e! İmzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den Ramazan...

Ve müjde geldi! İki yeni transfer...

Bu akşam Osmanlıspor'la karşılaşacak Beşiktaş'a iki yeni transferinden müjdeli haber geldi.

Yatak odası paylaşımı olay oldu!

Fenerbahçeli taraftarların gözdesi İngiliz model Aly Eckmann'in yatak odasında yaptığı paylaşım...

Bakın Nusret nereliymiş?

Son günlerin fenomen ismi Nusret'in memleketi herkesi şaşırttı. Adana veya Şanlıurfa zannedenler yanıldı.

Sarımsağı ezip genital bölgeye sürerseniz...

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan genital uçuk, tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler genital uçuk semptomlarını hafifletebilir.

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Değer Artış Vergisi Nedir?

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Böyle evlilik görülmedi!

Bu duruma düşüp evleneceğime bekarlıktan kırılırım diyebileceğiniz enstantaneler..

Şimdiden sosyal medya fenomeni olan 9 çocuk

Bir çok çocuk fotoğrafı görmüş olabilirsiniz ama eminiz böyle komik olanlrına denk gelmemişsinizdir.

İçerde dizisinde Celal'i zora sokan durum!...

Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan İçerde 17. bölüm fragmanları yayınlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da çarpıcı açıklama!

Salı akşamları ekrana gelen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanında nefes kesen sahne!

TRT 1 ekranında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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