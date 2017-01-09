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İngiliz hastaların hastanedeki ölüm sebebi şaşırttı
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Ünlü oyuncunun son görüntüsü şaşırttı
Bebekleri ayağından öperseniz...
Aralarında doktorundan, öğretmenine kadar...
Sonunda ikna oldu,
imzayı atıyor!
Dakikalarca böyle bekledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan bir kişi denize atlayarak intihara kalkıştı. Şahıs, dondurucu soğuğa rağmen denize atlayan polis memuru tarafından kurtarıldı.

İçeriye giren polis şok oldu

Kapısında "Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği" yazılı tabela bulunan binada 2 Hint horozunun dövüştürüldüğünü gören polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı

ABD İran donanmasına ateş açtı!

ABD donanması İran Devrim Muhafızları'na ait dört gemiye...

İki transferi resmen açıkladılar! KAP'a...

Trabzonspor Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandığını açıkladı.

Tuncay Şanlı'dan olay transfer!

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 10 bin TL'ye aldığı gol silahı Mümin'i Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor'a 350 bin TL'ye sattı. Bu transfer Bodrum'da tepkilere sebep oldu.

İmamın eşi çocukluk aşkına kaçtı!

Adana'da yaşandı... Sonrası büyük şok...

Alışveriş Festivali başladı!

Sizi Tasarruf Ettirecek 6 Önemli Konu

Enerji Tasarrufu Haftası’nda Sizi Tasarruf Ettirecek 6 Önemli Konu

Amerika bunu konuşuyor! Nusret...

Golden State Warriors, Sacramento Kings'in Twitter hesabına ünlü et restoranı sahibi...

'Bu benim kız arkadaşım bakın neler yapıyorum görün' dedi...

21 yaşındaki kız arkadaşına her gün yaptıklarını sosyal medyada paylaşınca...

Kulüp başkanına
silahlı saldırı!

Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor'un kulüp başkanı Ömer Bilici'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bilici, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yok böyle stil! Olay görüntüler...

Flaş Tomas Necid açıklaması! Ayrılık...
Konut Başlangıç Raporu Nedir?

Konut Başlangıç Raporu, Konut Yatırımlarınızı Nasıl Etkiler?

'Hevallerin korkulu rüyası testere geri döndü!'

Terörle mücadele devem ederken, sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor.

50 kilo geldi! Tüm rekorları kırdı

Denizli'de düzenlenen yarışmayı ilk defa bir kadın kazandı. Saydılar ve sonuca herkes şaştı kaldı...

Görenler şaşkına döndü! Sevgilisi...

Bir süre önce yaşadığı psikolojik çöküntüyle gündeme gelen basketbol yıldızı Odom...

Kendi filmimi beğenmedim!

‘Çakallarla Dans’ serisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Didem Balçın ile filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker...

Eşimin sevgilisi bizim evimizde kalıyor!

Dakikalarca aradılar buldular ama...

Şanlıurfa'da, park halindeki mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan çöp toplama kamyonunda temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi'nin kolu koptu. Ekipler, kopan kolu bulmak için seferber oldu. Yarım saat süren arama sonunda temizlik işçisinin kopan kolu mısırların arasında bulundu.

Ünlü model fena yakalandı!

Güneşlenmek için kaldığı otelin balkonuna çıkan 43 yaşındaki güzel, üstünde yalnızca bikini altı varken objektiflere takıldı...

Kafasından 3.7 litre sıvı alındı

Nadir görülen bir hastalıktan dolayı dünyanın en büyük kafasına sahip olan 7 aylık bebeğin kafasından 3.7 litre sıvı alındı.

Ve belli oldu! Volkan Şen...

Fenerbahçe'de arka adalesinde 2. derecede yırtık belirlenen Volkan Şen en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

İspanya Güiza'yı konuşuyor!

Kayak otellerinde inanılmaz kar indirimi!

Aleyna Tilki'nin kıyafeti olay yarattı

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, yılbaşı gecesi Bakü’de konser verdi. Kendisine özel dikilen kırmızı mini bir elbise giydi.

Kırmızı parlak elbisesi ve iki yandan yarım topuz yaptığı saçlarıyla göz doldurdu.

Salih'ten F.Bahçe yönetimine transfer cevabı!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Salih Uçan, pek çok talibi olmasına rağmen kararını...

O sahneler gizli mesaj doluymuş

Sabaha
karşı
05.00'te...

Dehşet veren görüntü!

Sokak ortasında yaşanan korkunç olayın görüntüleri yayınlandı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde...

İnstagram'a damga vurdu!
Tam 3 milyon takipçiye ulaştı

Muhteşem fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan model İnstagram'da yaptığı...

Soğuk havada içinizi
ısıtacak bir haber

Vatandaşlar sokak köpeklerinin üzerine battaniye örterken yanlarına da...

Dikkatlerden kaçmadı! Olay frikik! (+18)

Bir İtalyan kanalında telesatış yapan seksi sunucu izleyenleri hayran bırakıyor. Güzelliği ile satışların artmasına neden olan Joanna Golabek'in binlerce hayranı oldu. Verdiği frikikle sosyal medyayı sallamayı başaran güzel sunucu izleyicilerin aklını başından aldı.

Ünlü modelin duş pozu olay oldu!

Dünyaca ünlü büyük beden modeli Ashley Graham'ın, Şeyseller'den paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Oğlunun kim olduğunu görünce..

Birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler var. İşte bu isimlerin birbirleriyle olan bağlantılarına şaşırmamak elde değil.

Yarışmada büyük sürpriz...
O jüri üyesi koltuğunu kaptırdı!

Sevilen jüri üyesi koltuğundan oldu. Yerine gelen ünlü isim herkesi hayrete düşürdü.

Cesur pozları sansasyon yaratıyor!

Amerikalı güzel instagram yıldızının paylaşımları olay yaratıyor.

Dehşet anları! Eğiticisinin kolunu kapıp...

Tayland'da kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Timsahla şov yapan eğitmen, tinsahın kolunu kapmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Attığı taklalar sayesinde hayatını kurtaran eğitmen, ziyaretçilern yüreğine su serpti.

Ünlü isimden flaş karar!
Veda etti

Dünyaca ünlü Amerikalı aktris Lindsay Lohan, sosyal medyaya veda etti.

Seks oyuncaklarıyla yaşıyor

Ayağınızın altına soğan koyarsanız...

Soğan eski çağlardan beri pek çok hastalık için ilaç olarak kullanılmış.

İnternetten Dövize Yatırım Çok Kolay...

Ümit Özat'a transfer şoku! Bursaspor...

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmayı düşünen Bursaspor yönetiminde hedef Bogdan Stancu.

Sosyal medya bunu konuşuyor!

Galatasaray Kadın Sutopu Takımı oyuncularından Eser Özaydın ve Deniz Akbıyık, Instagram'da...

Zerrin Egeliler yaşıyla şaşırttı!

70'li yılların en sansasyonel isimlerinden Zerrin Egeliler yaşıyla şaşırttı.

Mozaik pasta tarifine bayılacaksınız

Mozaik pasta tarifi, son zamanlarda en çok aranan lezzetlerden biri. Mozaik pasta malzemeler, oldukça az, yapılışı oldukça kolay olmakla birlikte son derece güzel bir tatlıdır. Peki, Mozaik pasta nasıl yapılır?

Rezidans Nedir?

Rezidans Nedir?

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Vaktiyle intihara kalkışmış 17 ünlü

İntihara meyilli kişilikleri olan ve daha önceden intihar etmeyi denemiş ancak başaramamış 17 ünlü isim...

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