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Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada...
Ev Satışını Zorlaştıran 12 Önemli Neden
Galatasaray’a transfer olan Ahmet Yılmaz Çalık, ilk 11’de görev aldığı ilk maçta cezalı duruma düştü.
Dekoratif Objeleri En İyi Şekilde Temizleme Yöntemi Nedir?
Bir mutsuzluk sarmalının içinde olduğumuza inananlar çok. Psikolog Aysun Bal da bunu fark edip bir kitap yazdı. Bal “Kendimizi oyuna kaptırdık. Bilinçaltımıza ne pompalanıyorsa o olmaya çalışıyoruz” diyor
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 18. hafta maçında Bursaspor sahasında Adanaspor'a 1-0 yenildi.
Araç kamerasına takılan görüntülerde, birden ortaya çıkan adamın kendini "ışınladığı" iddialarını da beraberinde getirdi...
Yağmurlu havada bisikletiyle ilerleyen adam, su birikintisinin içini görmeden dalınca...
'Küçük Ceylan' olarak bilinen 42 yaşındaki şarkıcı, "Hayat beni çok yordu" derken, İstanbul'dan ayrılıp Bodrum’a yerleşeceğini açıkladı.
Dünyanın en büyük penisine sahip Meksikalı adam hayatı boyunca cinsel ilişkiye giremeyecek olmasına rağmen küçülttürmeyi reddediyor.
Ev Satarken Ortaya Çıkabilecek Görünmeyen Masraflar
Bir mucize ve şölensel bir sonsuzluk olan doğada görsel bir form olarak göze çarpan en tuhaf 15 hayvanı sizler için derledik.
Orgazm hakkında bugüne kadar eminim pek şey duydunuz, okudunuz. Özellikle kadın dergileri mutl...Devamını oku »