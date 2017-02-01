Y1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğü giren zorunlu BES uygulamasında ilk ödemeler bugün yapıldı. Sisteme otomatik olarak dahil olan birçok vatandaş, bu ay maaşlarına yansıyan kesintiler sonrası sisteme otomatik olarak katılmış oldu. İşte zorunlu BES hakkında bilmeniz gerekenler...