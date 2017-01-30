İngiltere’de Channel 5 kanalında yayınlanan “Annem benden daha çekici” isimli televizyon programına katılan ikiz kardeşler Tasha ve Tanya ile anneleri Mruga istediklerini başardı ve herkesin ilgisini çekti. Sadece görünüşleriyle değil yaşam tarzlarıyla da… Öyle ki “Biz ilgi çekmek isteyen bir aileyiz. Hepimiz süper çekiciyiz” sloganıyla programda yer alan kızların annesi ikiz kızlarının “İngiltere’nin Kardashianları olduğunu savunuyor”. Mruga’nın hayat felsefesi “dikkat çekmek üzerine kurulu… 27 yaşındaki Tasha ve Tanya ise annelerinin birer kopyası gibi… Anne ve kızlar çok yüksek miktarda paralar kazanıyor, lüks araçlara biniyor, ünlü tasarımcıların ayakkabılarını giyiyor. Sıradışı anne kızlarının yanından hiç ayrılmıyor. Öyle ki iç çamaşırı satın alırken bile onları yönlendiriyor. Hatta kızlarının yetişkin filmlerinde oynaması için isimlerini bile düşünmüş. Tasha ve Tanya’nın söz konusu filmler için annesi tarafından belirlenen isimleri Preeti ve Priya… Kızların internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalları ve internet siteleri var. Tabii ki yayının içeriği tamamen cinsellikle ilgili… Sosyal medya hesaplarında da oldukça cesur fotoğrafları bulunuyor.