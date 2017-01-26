Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, "Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü O'nun Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır" dedi.