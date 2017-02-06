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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralmak için Beyaz Saray'a eşi ile geldiği gün eşini bırakıp tek başına yürümesiyle çok konuşulmuştu. Bu tavrının ardından Obama ile karşılaştırılan Trump, bu kez de eşinin elini tutmak istemedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda günün ilk maçında Süper Lig ekibi...
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Darmstadt takımındaki en yaşlı isim olan 34 yaşındaki Hamit Altıntop'a...
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Baba Mahmut B., 2 örgüt abisinin ders verdiği ve 1 hafta kampa aldığı oğlu askeri liseye girdikten sonra cebinde bir not buldu. “Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum” yazan notu sorduğunda, abilerden “Hocaefendi’ye yolluyoruz” yanıtını aldı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Hollandalı golcü Robin Van Perise damga vurdu.
Eşine sürpriz yapmak isteyen genç adam, fantezinin bedelini ağır ödüyordu.
Burak Özçivit, ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen ile samimi bir fotoğrafını paylaştı.
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Hayatımızda Nejat İşler denen bir gerçek var artık. Kabul edip yolumuza bakmalıyız
Seviyor Sevmiyor 28. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor.
Üniversite yıllarında bir arkadaşım ağlayarak gelip bize dert yandı, nedeni ise sevgilisinin, ...Devamını oku »
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 55. bölümün ardından gözler yeni bölümü çevrildi.
Adı Efsane 3. yeni bölüm fragmanında şoke eden olaylar izleyenleri ekrana kilitleyecek...