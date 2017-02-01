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SGK ile Ziraat Bankası "Emekliye Promosyon"da saat 16:00'da imzayı atacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Teknik Direktör Ümit Davala'yı takımın...
Köy Evi Anlayışınızı Değiştiriyoruz
Çöp Vergisine Kimler Tabidir?
Y1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğü giren zorunlu BES uygulamasında ilk ödemeler bugün yapıldı. Sisteme otomatik olarak dahil olan birçok vatandaş, bu ay maaşlarına yansıyan kesintiler sonrası sisteme otomatik olarak katılmış oldu. İşte zorunlu BES hakkında bilmeniz gerekenler...
Türk boksör Adem Kılıççı 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde dopingli çıktı
Çin'de yaşanan dehşet verici olayda, hayvanat bahçesi bakıcısı olan adam, zebranın saldırısına uğradı.
Adama saldırmakla yetinmeyen hayvan, kolunu kaptığı zavallı adamı yerlerde sürükledi.
Hayvandan zor kurtarılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Ceyhun Yılmaz'a önceki gün gittiği hastanede yapılan testler sonucunda domuz gribi teşhisi kondu.
Marketlerden kolayca satın aldığımız Kemalpaşa tatlısının, yapımı kolay gibi görünse de kıvamını tutturabilmek için yaparken birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekir.
Satılık Ev Fotoğraflamanın 12 Adımı
Şu ana kadar yapılmış bütün Nusr'et videolarını geride bırakacak kadar...
Survivor 2017'de bu hafta yarışmaya veda eden isim Ünlüler takımından...
TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yepyeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.
Yağlar, kokular ve ev yapımı ürünler oldukça merak uyandırıyor. Bunlarla ilgili çok soru alıyo...Devamını oku »
Kanal D ekranında yayınlanan Poyraz Karayel 78. yeni bölüm fragmanları yayınlandı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yepyeni bir bölüm ile ekrana geldi.