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Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bırakan Yasin Öztekin, özür diledi.
Almanya’da yayımlanan Bild gazetesi, topuklu ayakkabılar nedeniyle ağrı çeken birçok ünlü ismin ‘ayak botoksu’ yaptırmaya başladığını yazdı.
Ünlüler Bu Evlerde Doğdu!
Beşiktaş’ta uzun süren sakatlığı nedeniyle az forma şansı bulan Aras’a, Kardemir Karabükspor, Sivasspor ve Adanaspor talip oldu.
Duş Perdesi Nasıl Temizlenir?
Altının gram fiyatı, bu yıl yatırımcısına yüzde 32 kazanç sağladı. Küresel piyasaların yanı sıra bölgesel gelişmelere paralel olarak artı veya eksi yönde seyreden altının gram fiyatı 2016 yılını 130,42 Türk Lirasından kapadı. Çeyrek altın ise...
G.Saray’ın genç yıldızı Bruma, gelen tekliflere rağmen yola sarı-kırmızılı forma ile devam....
Yıllarca ev yoğurdu ve hazır yoğurt üzerine çeşitli tartışmalar yaşandı. Ancak ev yoğurdunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte ev yoğurdunun faydaları…
Yarışmadaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı...
Üreme uzmanları bu yiyeceğin spermlere zarar vererek baba olma şansını azalttığını açıkladı.
İstanbul’da Hangi Semtler En Kısa Sürede Amortisman Sağlar?
2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler
Yılbaşında O Ses Türkiye herkesi ekran başına kilitleyecek. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in...
STAR TV yeni yıla Tarkan ile giriyor. Bu yılbaşında herkes STAR TV ekranına kilitlenecek....
Öyle bir yaşa geldim ki evlilikleri değil iyi ya da kötü gidiyor diye konumlandırayım evli ola...Devamını oku »
Bu seneki KPSS 2016/2 sınavları sonucunda, 2051 adet kadro alımı olduğu daha önce açıklanmıştı.
Aşk Laftan Anlamaz'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Laftan Anlamaz'ın yeni bölümünde Hayat,