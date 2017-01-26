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NASA'nın yeni nesil Dünya gözlem uydusu ilk fotoğraflarını gönderdi... Dünya uzaydan ilk kez bu kadar net görüntülendi.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Şenol Güneş'in Türk futbolunda iz...
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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Samuel Eto'o...
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İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Monstia Ovası yaşı 1.000'i aşkın çok sayıda zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor.
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, "Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü O'nun Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır" dedi.
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Hazırlayan / Sunan: Gülşah Arslantaş
Kamera : Fevzi Tapan – Sertan Keser
Kurgu: Abdullah Ercan
Yönetmen: Erkan Tanık
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Duman 29 Ocak’ta İstanbul’da Volkswagen Arena'da, 8 Mart’ta Jolly Joker Ankara’da sahne alacak.
Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ın oynadığı “Ayrılık” adlı komedi oyunu 29 Ocak’ta Profilo Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
“Mutlu muyuz?” adlı sergi 22 Mart tarihine kadar Galeri 5’te gezilebilir.
Fantastik Hikâyeler Makinesi 29 ocak’ta İş Sanat Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.
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Şarkcı Simge Sağın, Radyo Müzik'e yaptığı açıklamada "Beyazıt Öztürk Almanya turnemiz müthişti. Beyaz beni cehenneme çağırsa giderim" diye konuştu.
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Bir kaç aydır farklı diyet programları ile kışın aldığım 5-6 kg.yu vermeye çalışıyorum.<...Devamını oku »
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Altının ons fiyatı, dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.200 dolar sınırına kadar geriledi. Kapalıçarşı'da şu sıralar