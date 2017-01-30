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Bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnameyi Donald Trump'ın onaylaması Atatürk Havalimanı'nda da karmaşaya neden oldu. Belirli niteliklere uyan yolcular ABD'ye gitmek için uçağa alınırken, bazı yolcuların ise vizeleri iptal edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, özel görüşme yaptığı Tolgay'a "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal" dedi.
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Avustralya Açık'ta Nadal'ı 3-2 yenen Federer 18. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı
Denizli’ye Taşınmadan Önce Bunları Bilin!
Çevre Bakanı Özhaseki’nin İstanbul’daki deprem riskine dikkat çektiği sözlerine hem Ak Partili hem de CHP’li ilçe belediye başkanları destek verdi. Belediye başkanları kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguluyorlar
Trabzonspor'un anlaşma için Türkiye'ye getirdiği ancak vazgeçtiği Uruguaylı...
Acil servisi arayıp ambulans istedi. Sağlık görevlisi duyduğu şey karşısında inanamadı. Hastaneye yetiştirilen...
Söylenilenleri dikkatle dinleyen sevimli bebek, duyduklarını tekrarlayarak 'seni seviyorum' diyor.
İngiltere’de Channel 5 kanalında yayınlanan “Annem benden daha çekici” isimli televizyon programına katılan ikiz kardeşler Tasha ve Tanya ile anneleri Mruga istediklerini başardı ve herkesin ilgisini çekti. Sadece görünüşleriyle değil yaşam tarzlarıyla da… Öyle ki “Biz ilgi çekmek isteyen bir aileyiz. Hepimiz süper çekiciyiz” sloganıyla programda yer alan kızların annesi ikiz kızlarının “İngiltere’nin Kardashianları olduğunu savunuyor”. Mruga’nın hayat felsefesi “dikkat çekmek üzerine kurulu… 27 yaşındaki Tasha ve Tanya ise annelerinin birer kopyası gibi… Anne ve kızlar çok yüksek miktarda paralar kazanıyor, lüks araçlara biniyor, ünlü tasarımcıların ayakkabılarını giyiyor. Sıradışı anne kızlarının yanından hiç ayrılmıyor. Öyle ki iç çamaşırı satın alırken bile onları yönlendiriyor. Hatta kızlarının yetişkin filmlerinde oynaması için isimlerini bile düşünmüş. Tasha ve Tanya’nın söz konusu filmler için annesi tarafından belirlenen isimleri Preeti ve Priya… Kızların internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalları ve internet siteleri var. Tabii ki yayının içeriği tamamen cinsellikle ilgili… Sosyal medya hesaplarında da oldukça cesur fotoğrafları bulunuyor.
Gamze Topuz yaklaşık 5 aydır özel ders alırken tanıştığı spor eğitmeni Demirhan Çemberci ile birlikteydi. Bu arada eski futbolcu Tümer Metin ile tanıştı. Yakınlık aşka dönüştü. Spor hocası sevgili ise şok geçirdi!
Yemeklerin vazgeçilmezi karabiberin sağlığınıza çok yönlü faydalar sağladığını biliyor muydunuz?
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Dünyadaki bütün ünlülerin hayatında Elie Saab ismi ve markası, bu sonbahar şovunda da çok konuşuldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü için hazırlıklar aralıksız sürüyor.
SHOW TV'nin rekortmen dizisi İçerde 19. bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor....
Yaşamın çok mu sıkıcı hale geldi? Zaman a...Devamını oku »
Kısmetse Olur yeni bölümde ortalık karışıyor. Bugün ekrana gelecek olan Kısmetse Olur 343. bölümünde
14-15 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.