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ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirilen 3 aylık vize yasağı kararının ardından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.
Galatasaray Odeabank, evinde Panathinaikos takımını konuk etti.
Abajur Alırken Bu Konulara Dikkat
Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’in dünkü antrenmanı taktik çalışmalarla başladı.
Sıra Dışı:Lavabo Üniteleri Ve Bataryalar
Her yıl değişen düğün ve gelinlik trendlerini Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Evlilik Dünyası Fuarı’nda bir arada bulabilirsiniz
Yüzme bilmeyen genç adamı suya iten genç kadın, talihsiz çocuğun ölümüne sebep oldu.
Korkunç olaydan geriye bu görüntüler kaldı.
Önünde duran aracı farkedemeyen sürücü, talihsiz adamı kendi aracı ile aracı arasında sıkıştırdı.
Dehşet veren anların ardından yaralanan sürücü ayağa kalkarken, kendisine çarpan jipin koruma demirleri sayesinde korkunç kazayı ciddi bir yara almadan atlattığı ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' filmin gösterimine belediyeye ait sinema salonunda izin vermeyeceklerini söyledi.
Televizyon izlerken canınız kek istedi ama uzun uzun uğraşmak istemiyorsanız fincanda kek tarifimiz tam size göre.
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14 yıl önce evsiz, sokaklarda yaşayan ve ağır derecede eroin bağımlısı...
Survivor bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ödül oyunu
STAR TV'nin yeni dizisi Yıldızlar Şahidim 2. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. İlk bölümü ile..
Yonca Ekinci benim iş arkadaşım, onu 20 yıla yakındır tanıyorum...Devamını oku »
2017 yılında erken emeklilik için yaşa takılanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından müjdeli haber bekliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. son bölümü ile geçtiğimiz gün ekrana geldi....