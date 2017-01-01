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İzdivaçta skandal!
Yılın sahtekarlığı...
Saç derinizde sivilce çıkıyorsa...
Yaptığı işle takipçi sayısı 1 milyonu geçti
Özer: F.Bahçe'de en çok üzüldüğüm an...
Asgari ücret artışı kimi, nasıl etkileyecek?

İşte Erdoğan'ın yeni yıl mesajı

Görgü tanıkları saldırı anında yaşananları anlattı!

Beşiktaş’ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı.

Olay kırmızı kartın ardından ilk sözler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bırakan Yasin Öztekin, özür diledi.

G.Saray yönetimi: Biz almazsak Beşiktaş...

Galatasaray yönetimi, Ahmet Çalık'ın pahalı olduğu eleştirilerine yanıt verdi.

Böyle yakalandılar

Havalandırma boşluğuna saklandılar ama polisten kaçamadılar

Botoks ayağa düştü

Almanya’da yayımlanan Bild gazetesi, topuklu ayakkabılar nedeniyle ağrı çeken birçok ünlü ismin ‘ayak botoksu’ yaptırmaya başladığını yazdı.

Ünlüler Bu Evlerde Doğdu!

Ünlüler Bu Evlerde Doğdu!

Lucescu'dan yıllar sonra Galatasaray itirafı!

Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yıllar sonra Galatarasaray itirafında bulundu...

Yeni dünya

Ve yeni bir yılın ilk günü.Kötü günlerin de geride kalmasını diliyoruz.Savaşlar...

Aras Özbiliz'e
3 kulüp birden talip!

Beşiktaş’ta uzun süren sakatlığı nedeniyle az forma şansı bulan Aras’a, Kardemir Karabükspor, Sivasspor ve Adanaspor talip oldu.

Kadın hayranı pantolonu indirip...

Borsada
yılın
şampiyonu Trabzonspor
Duş Perdesi Nasıl Temizlenir?

Duş Perdesi Nasıl Temizlenir?

2017’ye sağlıklı başlayın

Siz de yılbaşı geceleri fazla kaçıranlardansanız yeni yılın ilk gününe sağlıklı bir başlangıç yapmak için bu önerileri dikkate alın

2017’de neler olacak?

2017’nin ilk gününde, “Yılbaşı Testi” ile karşınızdayız

Alex: Çok kuvvetliydi ama
bana karşı hep adil oynadı

F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Alex, Süper Lig'deki eski rakibi hakkında...

Survivor 2017'nin ünlüler ve gönüllüler takımı belli oldu!

Survivor 2017'nin ünlüler ve gönüllüler takımı netlik kazandı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile

Altın 2016'da yüzde 32 kazandırdı!

Altının gram fiyatı, bu yıl yatırımcısına yüzde 32 kazanç sağladı. Küresel piyasaların yanı sıra bölgesel gelişmelere paralel olarak artı veya eksi yönde seyreden altının gram fiyatı 2016 yılını 130,42 Türk Lirasından kapadı. Çeyrek altın ise...

Onların ömrü daha uzun

500’den fazla kişiyle yapılan çalışmada torunlarına bakan ve çevresine destek olan yaşlıların daha uzun yaşadığı sonucuna ulaşıldı

Magazin dünyası bunu konuşuyor!

36 yaşındaki magazin yıldızı ile şarkıcı eşinin evliliği, 28 yaşındaki futbolcu ile aldatma iddiasıyla yıkılmanın eşiğine geldi...

Sarımsağı balla karıştırıp yerseniz...

Mutfakların vazgeçilmezi sarımsağı balla karıştırıp yerseniz bakın neye iyi geliyormuş.

Bruma
kararını
verdi!

G.Saray’ın genç yıldızı Bruma, gelen tekliflere rağmen yola sarı-kırmızılı forma ile devam....

Korkunç sakatlık futbolu bıraktırdı...

Günde
6 yemek kaşığı çok faydalı!

Yıllarca ev yoğurdu ve hazır yoğurt üzerine çeşitli tartışmalar yaşandı. Ancak ev yoğurdunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte ev yoğurdunun faydaları…

İsrailli güzel asker yürek hoplatıyor!

Askerlik ve modellik yapan güzel isim sosyal medya paylaşımlarıyla göz alıyor.

Mario Gomez'den sürpriz
Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş’ın geçen sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mario Gomez...

Çöp evin son hali
inanılmaz...

Yol kenarında böyle yakalandılar

Ortalık fena karıştı!

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına adeta ünlü yağdı. Birbirinden ilginç performanslarla jüriyi...

Dünyanın en seksi kalecisi! Onu efsane futbolcu...

Brezilya'nın tanınan modellerinden Debora Nascimento, ülkesindeki bir kolejde...

İki yıl boyunca onları görüntüledi

"Sofiagia" isimli Reddit kullanıcısı kadın, 2 yıl boyunca hiç tanımadığı çiftlerin öpüşmelerini selfielerinde...

Katalog çekiminde rezalet!

Katalog çekiminde rezalet!

'Diriliş Ertuğrul'dan kötü haber!

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın başrolde yer aldığı TRT 1'in fenomen dizisi 'Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına...

İşte Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi

Geçtiğimiz günlerde ablası ile fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, şimdi de...

Canlı yayında açıklandı!
"Artık olmayacak..."

Öykü Serter'in yarışmacılara yaptığı açıklama herkesi şaşkına çevirdi. Yarışmada artık...

Olay yarattı! Henüz 20 yaşında ama...

20 yaşındaki güzel model herkesi büyülüyor. 

Genç kızın gözleri bu halde kalınca...

Genç kızın gözleri bu halde kalınca...

‘Survivor Taner’ gözaltında! Genç bir kızı...

Yarışmadaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı...

Arapların inanılmaz zenginliği

Sabahları banyo yapanlar dikkat!

Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucu sabah banyosu ve akşam banyosuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ofis yatırımı yapacaklar dikkat!

Onazi sosyal medyadan seslendi!

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, sosyal medya hesabı instagramdan taraftarlara seslendi, ligin ikinci yarısında her şeyin daha iyi olacağına inandığını söyledi.

Olay yaratan görüntü! Yenge..

Van Der Wiel'in sevgilisi Victoria’s Secret meleği Rose Bertram oynadığı seksi klipte nefes kesti...

Öyle bir cevap verdi ki...

Doktor, elektrikler gidince tedavisine devam edemiyor. Hastadan gelen sözlere öyle bir cevap veriyor ki...

Baba olma şansını azaltıyormuş!

Üreme uzmanları bu yiyeceğin spermlere zarar vererek baba olma şansını azalttığını açıkladı.

Amortisman Süresi Kısa İstanbul Semtleri

İstanbul’da Hangi Semtler En Kısa Sürede Amortisman Sağlar?

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2015 yılbaşı ikramiyesi ile 2017'de alamayacağınız şeyler

2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler

NASA'nın 2016'da çektiği en iyi Dünya fotoğrafları

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yıl boyunca çekilen fotoğraflardan bir derleme hazırlayarak yılın fotoğraflarını paylaştı.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında keyifli dakikalar!

Yılbaşında O Ses Türkiye herkesi ekran başına kilitleyecek. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in...

Tarkan Yılbaşı özel konseri ile müzik ziyafeti sundu!

STAR TV yeni yıla Tarkan ile giriyor. Bu yılbaşında herkes STAR TV ekranına kilitlenecek....

Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel'de eğlence tavan yaptı!

Ben Bilmem Eşim Bilir yarışması yılbaşına özel bölümüyle ekranlara gelecek. Ufuk Özkan'ın...

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