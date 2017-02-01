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Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 12 gözaltı
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Hemen göğsünüzü kontrol edin! Hastalık belirtisi...
Cinsellik yok yemek yok saç kestirmek yok!
Alex de Souza'dan
Aykut Kocaman itirafı!
Milyonlarca emekliye müjde!

SGK ile Ziraat Bankası "Emekliye Promosyon"da saat 16:00'da imzayı atacak.

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı olması nedeniyle ihraç edilen kişi, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı.

Bebeğini fırlatıp attı!

Korkunç kazada denize uçan otomobilden çıkardığı bebeğini tutup fırlattı. Herkesin donup kaldığı...

Ümit Davala'nın yeni takımı! Açıkladılar...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Teknik Direktör Ümit Davala'yı takımın...

Beşiktaş derbisi öncesi son dakika! Volkan...

Fenerbahçe'de Volkan Şen Beşiktaş derbisine yetişemiyor Sow, derbide sahada..

Arkadaşı tecavüz etti,
o canlı yayınladı!

Evde sadece 3 kişi kalmışlardı. Kanepede uyuyakalan genç kız...

Altın ve Dolar Yatırımında Püf Noktalar

Köy Evi Anlayışınızı Değiştiriyoruz

Köy Evi Anlayışınızı Değiştiriyoruz

G.Saray'dan 8 milyon euro!

Ara transfer dönemini kapatan Galatasaray, uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna dahil ettiği yıldız ismi...

Görenler define aradıklarını sanıyor ama durum çok farklı!

5 ay boyunca sakladıklarını çıkarıp orada yıkadıktan sonra...

G.Saray'da Adebayor patlaması! 'Eren'e...'

Güzel mankenden olay görüntüler!

Moussa Sow herkesi şaşırttı! Ülkesine...
Çöp Vergisine Kimler Tabidir?

Çöp Vergisine Kimler Tabidir?

Maaşlar yattı! Onu görünce şaşırmayın...

Y1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğü giren zorunlu BES uygulamasında ilk ödemeler bugün yapıldı. Sisteme otomatik olarak dahil olan birçok vatandaş, bu ay maaşlarına yansıyan kesintiler sonrası sisteme otomatik olarak katılmış oldu. İşte zorunlu BES hakkında bilmeniz gerekenler...

Araç kullananları yakından ilgilendiriyor! Eskisi gibi olmayacak; nedeni ortaya çıktı...

Bundan böyle trafikte saatlerce kalsanız bile...

Görenler inanamadı!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, geçtiğimiz aylarda eşi Selda Topal ile geldiği...

'O hiç iç çamaşırı giymez'

25 yaşındaki magazin yıldızı, adından söz ettirmeye devam ediyor... Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan kıyafeti nedeniyle...

Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

Beklenti yüksek! Hatalarını telafi edecekler

Ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi!

19 yaşındaki magazin yıldızı, hakkında ortaya atılan iddialar karşısında, "İnsanlar sanırım benim yaşımı unutuyorlar. Bir insan...

Anneler babalar dikkat! Gençler arasında yeni moda çok tehlikeli

Aileler sosyal medyada yakın zamanda yayılan bu çılgınlığa dikkat etmeli.

Survivor yarışmacısına büyük şok!
Dopingli çıktı...

Türk boksör Adem Kılıççı 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde dopingli çıktı

Fenerbahçe itirafı!

Bu yılın modasında inanılmaz indirimler!

İşte
Brezilyalı Megan Fox!

23 yaşındaki Brezilyalı güzel manken düzgün fiziği ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Yok artık! 223 milyon euro...

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi. Avrupa'da ve Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar yaptıkları transfer...

Zengin Araplar sonunda bunu da yaptı

Böyle düğün
gördünüz
mü?

Furkan küfrü bastı,
iki takım birbirine girdi!

Survivor'da böylesi daha önce hiç yaşanmadı. Laf dalaşı bir anda kavgaya dönüştü ve...

Aşkları olay oldu!

Dünya şampiyonu efsane ismin, 21 yaşındaki Rus model Viki Odinctova ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak malları paylaştı

Rüya evlilikleri ile imrendiren çift mal paylaşımında da anlaştı.

Korkunç! +18 Eski eşini önce ezdi, sonra...

'Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük'

'Vezir Parmağı'nda rol alan Yasemin Yalçın, eleştiri oklarının hedefinde yer alan filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Mahsun Kırmızıgül'e destek oldu.

Eski sevgilisine şov yaptı

Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian ve çocuklarıyla beraber tatilde vakit geçirirken görüntülendi.

Norveçli kızlar yeni akım başlattı!

3 seksi kafadarın bu videosu internette hızla yayılıyor. Genç kızların 'Tilki Dansı' ismini verdikleri dansları ise...

Hayvanlar çıldırdı! Zebra saldırısı!

Çin'de yaşanan dehşet verici olayda, hayvanat bahçesi bakıcısı olan adam, zebranın saldırısına uğradı.

Adama saldırmakla yetinmeyen hayvan, kolunu kaptığı zavallı adamı yerlerde sürükledi.

Hayvandan zor kurtarılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

 

Survivor Erdi sosyal medyayı böyle salladı!

Ünlü isim domuz gribine yakalandı!

Ceyhun Yılmaz'a önceki gün gittiği hastanede yapılan testler sonucunda domuz gribi teşhisi kondu.

Yürek ısıtan fotoğraf hikayeleri

Deri değiştirirken yanlışlıkla...

Yılanlar derilerini değiştirirken yaşanan şok etti. Bir yılan derisini değiştirirken yanlışlıkla kendi...

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G.Saray'ın gözdesi
imzayı attı!

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, İngiltere'nin Chelsea takımından Sırp defans oyuncusu Branislav Ivanovic'i renklerine bağladı.

Pilar Rubio coştu! Muhteşem...

Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio, TV şovunda Beyonce'nin 'Single Ladies' adlı şarkısının klibiyle muhteşem bir performans sergiledi.

Modeller nefes kesti!

Sports Illustrated için kamera karşısına geçen ünlü modeller, verdikleri pozlarla nefes kestiler.

Kemalpaşa tatlısının püf noktaları

Marketlerden kolayca satın aldığımız Kemalpaşa tatlısının, yapımı kolay gibi görünse de kıvamını tutturabilmek için yaparken birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekir.

Satılık Ev Fotoğraflamanın 12 Adımı

Satılık Ev Fotoğraflamanın 12 Adımı

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Şu ana kadar yapılmış bütün Nusr'et videolarını geride bırakacak kadar...

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