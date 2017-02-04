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Survivor'ın olay ismi
Erdi için flaş iddia!
Bu yiyecekleri birlikte yerseniz kanseri önlüyor!
Artık birbirlerinden nefret ediyorlar
Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı parçaladı! Dev fark...
Trump'ın kararından sonra 100 bin...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirilen 3 aylık vize yasağı kararının ardından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.

Her şey düzeldi derken.. Bir anda...

Beyaz Saray, Donald Trump yönetimin ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikalarını gözden geçirdiğini duyurdu.

Hastane ziyaretinde güldüren diyalog

Erdoğan'ın, "Nasıl, memnun munusuz, yer nasıl?" diye sorunca hasta ve eşi...

G.Saray, Komşu'ya takıldı! Farkı koruyamadı

Galatasaray Odeabank, evinde Panathinaikos takımını konuk etti.

Kupada dev heyecan! Başakşehir-G.Saray

Spor Toto Süper Lig’in zirve adayı takımlarından Medipol Başakşehir, rotasını Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Turuncu-lacivertliler, kupada zorlu rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Jolie'den Trump' mesaj

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ABD Devlet Başkan Trump''ı...

Saç ekimi düşünenler dikkat!

Abajur Alırken Bu Konulara Dikkat

Abajur Alırken Bu Konulara Dikkat

Fenerbahçe'de tehlike çanları! Asıl sorun...

Teknik Direktör Advocaat, orta saha ve savunma kurgusunu mecbur kalmadıkça...

Şaka değil! Çiftleri çok farklı bir yöntemle bir araya getiriyor!

Son dönemlerde popülerlik kazanan arkadaş edinme...

Derbide Tolgay mı yoksa Talisca...

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’in dünkü antrenmanı taktik çalışmalarla başladı.

Orman'dan Tosiç’e özel uygulama!

Dusko Tosic ile sözleşme uzatan Başkan Fikret Orman, bu oyuncunun performansından çok memnun olduğu için görüşmeleri bizzat kendisinin yaptığı öğrenildi.

Ronaldo'dan Messi'ye
tarihi fark! Resmen açıklandı...
Sıra Dışı:Lavabo Üniteleri Ve Bataryalar

Sıra Dışı:Lavabo Üniteleri Ve Bataryalar

O Türkiye’ye kaçıyor çünkü...

Kırım’da hayvanat bahçesi ve 50’den fazla aslanı bünyesinde barındıran safari parkı olan Ukraynalı işadamı, Türk vatandaşlığı için başvurdu. Tüm işini İstanbul’a taşımaya çalışıyor

Türkiye'de en çok onlar tercih edildi! Nedeni ise...

En çok tercih edilenlere bakıldığında...

Arda Turan'ın yeni mesleği!

Barcelona formasıyla ülkemizi temsil eden Arda Turan kazandığı para ile yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'de ilk kez...

'Diriliş Ertuğrul'da şok ayrılık!

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın başrolde yer aldığı, TRT 1 ekranlarından reyting rekoru kıran dizisi Diriliş Ertuğrul...

İşte 2017’nin evlilik trendleri

Her yıl değişen düğün ve gelinlik trendlerini Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Evlilik Dünyası Fuarı’nda bir arada bulabilirsiniz

Birçok hayatın tadına bakıyor

Hem bir dizide hem iki tiyatro oyununda rol alan Özge Özder, 100 yıl önce bugün için kurulmuş umut sözcüklerini, şimdi günümüzde de 100 yıl sonrası için kurduklarını söylüyor

Tüm bakışlar onlara yöneldi!

Bağlı bulundukları markanın reklamı için kamera karşısına geçen ünlü modeller, çekimler boyunca neşeli halleriyle dikkati...

Bu bölgede çıban çıkıyorsa...

Vücudumuzun farklı bölgelerinde çıkan çıbanların çeşitli hastalıkların habercisi olduğunu biliyor muydunuz?

Mesut Özil bombası! Görüşmeler...

Bu paylaşım rekor kırdı! 'Yenge'...

Aradığınız telefonlar en düşük fiyatlarla!

Dehşet!
Buzlu pistte uçak kayınca...

Buz tutan pistte kontrolden çıkan uçak, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

 

Bruma, Barcelonalı Neymar'ı
bile solladı!

Sarı-kırmızılıların başarılı yıldızı Bruma, Avrupa’nın da en iyileri arasında yer aldı...

Korkunç!
O kadar
çaresizler ki...

Onu bir de
şimdi
görün

Yarışmacı her eğildiğinde... (+18)

Kadın yarışmacının giydiği kıyafet kanal yetkililerinin yüreğini ağzına getirdi. Eğildikçe frikik...

David Beckham fena yakalandı!

Victoria Beckham'la evli olan eski ünlü İngiliz futbolcu Davic Beckham kameralara fena yakalandı. Beckham...

Bir dönemin 'efsane'si

Silah merkezleri, cephanesi ve başkanın odası dahil pek çok yeri, savaş zamanınındaki gibi sergileniyor.

Hayattaki son görüntüsü bu oldu!

Yüzme bilmeyen genç adamı suya iten genç kadın, talihsiz çocuğun ölümüne sebep oldu.

Korkunç olaydan geriye bu görüntüler kaldı.

Ünlü oyuncu güzel havayı fırsat bildi

25 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün kendisine yönelen meraklı bakışlara aldırış etmeden deniz kenarında spor yaparken objektiflere...

"Diyarbakır'ın Hürrem'i"

Yıllar önce tatil için geldiği Antalya'da aşık oldu, Diyarbakır'a gelin geldi. Hikayesini ve yaşadıklarını anlatınca...

Yatakta ceset görünce!

Kız arkadaşına şaka yapmak isteyen genç kadın, ceset makedini onun uyuduğu yatağa koydu ve bunlar yaşandı...

İki araç arasında sıkıştı! +18

Önünde duran aracı farkedemeyen sürücü, talihsiz adamı kendi aracı ile aracı arasında sıkıştırdı.

Dehşet veren anların ardından yaralanan sürücü ayağa kalkarken, kendisine çarpan jipin koruma demirleri sayesinde korkunç kazayı ciddi bir yara almadan atlattığı ortaya çıktı.

İstanbul'da
bir araya
geldiler!

Oyuncularla firmaları ve en iyi yapımları bir araya getiren Gaming İstanbul Fuarı'nda birbirinden ilginç görüntüler vardı.

Biz de Milliyet.TV olarak, Gaming İstanbul'u ziyaret ettik.

İşte Gaming İstanbul...

 

Mahsun şokta! Filmi o ilçede de yasaklandı

Afyonkarahisar'da Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' filmin gösterimine belediyeye ait sinema salonunda izin vermeyeceklerini söyledi.

Buldukları yöntem
pes dedirtti!

İhmal edilen kanser belirtisi

Özellikle kadın vücudunda meydana gelen bu değişim kanser belirtisi olabiliyor.

Acil nakit paraya mı ihtiyacınız var?

Çalhanoğlu ceza yedi, onlar...

Mesut Özil ile Mustafa Özil maddi anlaşmazlık nedeniyle birbirine dava bile açtı. Trabzonsporlu Mehmet ile babası Hacı Ekici arasındaki uyumsuzluk Fenerbahçe-Beşiktaş krizini başlattı. Son yanan Hakan Çalhanoğlu oldu

Çıplak bir şekilde havuzda....

Güzel fotoğrafları, videolarıyla ünlenen ve geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Amanda Cerny...

Buffalo kaçmaya çalıştı ama...

Serengeti'de çekilen belgeselde aslanların buffalo avı nefes kesti. Av kaçtı ancak son gülen avcılar oldu.

1 dakikada hazırlanan en pratik kek tarifi

Televizyon izlerken canınız kek istedi ama uzun uzun uğraşmak istemiyorsanız fincanda kek tarifimiz tam size göre.

Osmanlı Tarzı Ev Dekorasyon Şekli

Osmanlı Tarzı Ev Dekorasyon Şekli

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Evsiz bir eroinmandı şimdi ise bir multimilyoner

14 yıl önce evsiz, sokaklarda yaşayan ve ağır derecede eroin bağımlısı...

Trump'ın vize uygulamasına tepki veren 13 karikatür

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarını...

Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

Survivor bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ödül oyunu

Yıldızlar Şahidim yine çok ses getirecek!

STAR TV'nin yeni dizisi Yıldızlar Şahidim 2. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. İlk bölümü ile..

Aşk ve Mavi'de Ali ve Mavi'nin romantik anları!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk ve Mavi bu akşam 13. bölümü ile izleyici karşısına

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