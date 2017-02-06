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MOSSAD ile Trump arasında gizli görüşme iddiası
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Gerçek hayatta kiminle büyük aşk yaşıyor?
Bu yiyecekleri birlikte yerseniz kanseri önlüyor!
Hilal-Leon çiftini neden bu kadar çok sevdik?
Robin Van Persie: "Herkes çığlık çığlığa..."
Melanie Trump'a
büyük şok!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralmak için Beyaz Saray'a eşi ile geldiği gün eşini bırakıp tek başına yürümesiyle çok konuşulmuştu. Bu tavrının ardından Obama ile karşılaştırılan Trump, bu kez de eşinin elini tutmak istemedi.

Genelkurmay Başkanı sıcak bölgede

Genelkurmay Başkanı Kilis'teki harekat merkezini ziyaret ediyor.

Başbakan konuşurken görüldü! Ne olduğu sonradan ortaya çıktı

Başbakan Yıldırım konuşma yaparken ortaya çıkan ve herkesin merak ettiği...

4 gol sesi! Kupada çeyrek finale yükselen takım...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda günün ilk maçında Süper Lig ekibi...

Kjaer: "Şenol Güneş ile yaşadığımız..."

Ziraat türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'de Kjaer, Şenol güneş ile devre arasında yaşananları anlattı.

Tonlarcası depolarda kaldı! Çiftçiler destek bekliyor...

Bu yıl ektikleri o üründen hüsrana uğrayan çiftçiler isyan etti.

Bu fırsat tarih yazar!

Abajur Alırken Bu Konulara Dikkat

Abajur Alırken Bu Konulara Dikkat

Akçay'dan olay sözler! "Altı ay sakal uzarsa..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0...

Bir zamana damga vurmuştu! Öyle bir görüntüsü var ki...

Gösterge panellerinde de renkli ve dijital öğeler...

Almanya'da Hamit'e yeni lakap taktılar

Darmstadt takımındaki en yaşlı isim olan 34 yaşındaki Hamit Altıntop'a...

Ronaldinho'dan Türkiye hamlesi! İkinci şube...

Yok artık! Transferde
223 milyon
euroluk kar!
Osmanlı Tarzı Ev Dekorasyon Şekli

Osmanlı Tarzı Ev Dekorasyon Şekli

Bunu hiç beklemiyordu!
Reddedildi

ABD'de temyiz mahkemesi Trump yönetiminin vize yasağının sürmesi talebini reddetti.

iPhone 7'den en az 5 kat daha büyük! Fiyatı ise onun 4'te 1'i

Fiyatının bu kadar düşük olmasının sebebi ise...

Bir şok daha! Asena...

Eski Asena Atalay'ın, Caner Erkin'le ilgili yaptığı hamle sonrası Beşiktaşlı futbolcu...

‘O yediğin kurbağaydı canım!’

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında kurbağa macerasını anlattı.

Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldu

Baba Mahmut B., 2 örgüt abisinin ders verdiği ve 1 hafta kampa aldığı oğlu askeri liseye girdikten sonra cebinde bir not buldu. “Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum” yazan notu sorduğunda, abilerden “Hocaefendi’ye yolluyoruz” yanıtını aldı.

Ve uygulama başladı! Artık otobüslerde...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda,  toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik  polisleri denetleme yapmaya başladı.

Kibariye'den azar... Yayına yansımadı!

'En İyi Ben Söylerim'de Kibariye ve Serdar Ortaç arasında ilginç bir diyalog geçti ama...

Kudret narının yeni faydası keşfedildi!

Kudret narı saymakla bitmeyen faydalarıyla mutfaklarımızda yerini almaya başladı.

Van Persie'den tribünü çıldırtan hareket!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Hollandalı golcü Robin Van Perise damga vurdu.

Bu atlayış pahalıya mâl oldu!

Bot fiyatları öyle bir düştü ki…

Vahşi doğaya böyle meydan okuyor!

32 yaşındaki Amerikalı güzel instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Ömer Toprak resmen Borussia Dortmund'da!

Bayer Leverkusen, milli futbolcumuz Ömer Toprak'ın Borussia Dortmund'a transfer olduğunu açıkladı.

Kimse ne yaptığını anlayamadı

Kiloları gidince adeta şov
yaptı

Sürücü çıldırdı
sosyal medya yıkıldı!

Polis ekipleri gördükleri karşısında dondu kaldı. Çekicideki arabasını...

'Messi yatakta ölü gibiydi ve...'

Arjantinli model Xoana Gonzalez, Messi ile geçirdiği o geceyi anlattı. Yatak odasında geçirdikleri anları anlatan...

Rize usulü 'lazboard'

İkizdere Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Meşeköy Muhtarlığınca 2200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinlik...

Korkunç fantezi! Penisine...

Eşine sürpriz yapmak isteyen genç adam, fantezinin bedelini ağır ödüyordu.

İnce
belli
Bella Hadid

Victoria's Secret modellerinden 20 yaşındaki Bella Hadid, erken yaşta gelen kariyerinin tadını çıkartıyor.

Ayşe Arman'in annesini gören inanamadı

Ayşe Arman, annesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Norveçli kızlar yeni akım başlattı!

3 seksi kafadarın bu videosu internette hızla yayılıyor. Genç kızların 'Tilki Dansı' ismini verdikleri dansları ise...

Cevapladı! Erdi taklit mi ediyor?

Rusya'nın esmer
bombası!

Güzel Rus model Sveta Bilyalova paylaşımlarıyla herkesi büyülüyor.

Burak Özçivit ilk kez
paylaştı!

Burak Özçivit, ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen ile samimi bir fotoğrafını paylaştı.

Çıldırmış olmalı. Aman denemeyin!

Evinizde bu çiçekten varsa...

Paşa kılıcı olarak bilinen bu çiçeğin hiç bilmediğiniz bir özelliği var. Eğer evde varsa...

Faktoring hakkında her şey için...

G.Saray'dan açıklama! Snejder, Selçuk...

Galatasaray Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanan Carole, Selçuk ve Sneijder'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Ne yaptın Jelena! Asansörde...

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Instagram hesabından paylaştığı videoyla...

'Çöpçüler Kralı'nın belalı abileriydi!

Yeşilçam'ın usta oyuncularının son hallerini görünce şoke olacaksınız

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Sıra Dışı:Lavabo Üniteleri Ve Bataryalar

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İşte Survivor ile ilgili son gelişmeler...

Seviyor Sevmiyor 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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