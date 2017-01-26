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Aileler dikkat! Gençler arasında çok yaygın
Dünyanın en soğuk kentinde hayatta kalmak için..
İngilizler, Türk yıldızı, Johnny Depp'e benzetti!
NASA paylaştı! İlk kez bu kadar...

NASA'nın yeni nesil Dünya gözlem uydusu ilk fotoğraflarını gönderdi... Dünya uzaydan ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Büyük değişiklik! Bir devir sona eriyor...

iPhone hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Bundan sonra...

AB ülkeleri ona milyonlarca lira ödüyor

Bize canlı olarak geliyor. Boylara ayrılıyor. Daha sonra kesim ve...

Beşiktaşlı isme tam not verdi: '10 üzerinden 10'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Şenol Güneş'in Türk futbolunda iz...

Büyük sürpriz! "Salih Uçan Sevilla..."

Malatyalılar keşfetti! 'Kara depo'yu gören parayı verip...

Sapına bağladıkları iple oraya asıyorlar. Ankara ve İstanbul'dan özel olarak gelip...

Ankara’da Ofis Yatırımı Yapan Kazanıyor

Yönetim Firmaları Ne Kadar Profesyonel?

Profesyonel Yönetim Firmaları Ne Kadar Profesyoneller?

Dilmen'den 'Evet' tepkilerine cevap! 'Herkes sandığa...'

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Nisan ayında yapılması...

Tanınmaz halde!

Parkta yürüyüş yaparken canından oluyordu. Yüzü gözü kan içinde kalan, kemikleri kırılan...

Çalımbay F.Bahçe'yi duyunca...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Samuel Eto'o...

Şenol Güneş, futbolculara patladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı toplantıda takımla çok net...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları bitiyor! Beşiktaş bu akşam...
Konut Kredisi Kullanmadan Önce Dikkat!

Konut Kredisi Kullanmadan Önce Bilmeniz Gereken 7 Kural

Atkı ile yüzünü kapatıp...

Karaman’da atkı ile yüzünü kapatan bir kişi, girdiği alışveriş merkezinde bayan kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları alarak kaçtı.

'Gizli anahtarla' çalınan araçlar için flaş karar!

Benzer şekilde çalınan otomobiller için emsal olacak...

Muslera bombası! Resmen
duyurdular...

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'da sıcak bir gelişme yaşandı ve...

Ve Gülben Ergen noktayı koydu!

Erhan Çelik'ten boşandıktan sonra önce eski eşi Mustafa Erdoğan’la tekrar bir araya geleceği, ardından işadamı ile aşk yaşadığı...

En yaşlı zeytin ağacı bakın kaç yaşında!

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Monstia Ovası yaşı 1.000'i aşkın çok sayıda zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor.

Öyle bir özellik eklediler ki...

Tüm bakışları üzerinde topladılar!

Gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü modeller, birbirlerinden hiç ayrılmazken, plajda meraklı bakışların ilgi odağı...

Erkeklere öyle bir faydası var ki!

Bu meyve erkeklere çok faydalı. Sperm sayısını ve kalitesini arttırıyor, yumurtalıkları koruyor.

Daum'dan Aziz Yıldırım itirafı: 'Benim için...'

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, "Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü O'nun Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır" dedi.

Bu video yürek hoplattı! Cansu Taşkın...

Deri ayakkabı ve çantalarda %80 indirim!

Acun'dan büyük jest!
O ismi...

Arda Turan 'Evet' dedi,
İspanya'yı salladı!

İspanya'da gazeteler, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan...

Onu bu halde görenler inanamadı...

İşte Rusların inanılmaz
sırrı

Çılgın dansıyla yürek hoplattı!

Televizyon programına konuk olan ünlü oryantal Didem, dans performansıyla parmak ısırttı.

Çıldırtan kareler! Eşi...

Efsane futbolcunun eşi, tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken magazincilerin yakaladığı bu kareler adeta...

Bu kez içleri de görüntülendi!

Javits Center'da 112.si açılan New York Boat Show'da 400 farklı çeşit tekne sergileniyor. Lüks yatların yanı sıra...

"Göğüslerim dışarı çıkıyor" deyip...

Programa iç çamaşırsız katılınca...

Bir televizyon programına katılan şarkıcı Stacy Francis giydiği kıyafetle olay yarattı.

En uzun bacaklı kadın o!

2 çocuk annesi kadın, 1 metre 30 santimlik bacaklarıyla ‘Dünyanın en uzun bacaklı insanı’ unvanının peşine düştü...

Survivor'da büyük şok!
Herkes seferber oldu!

Dirseğinden sakatlanan yarışmacı yürekleri ağızlara getirdi. Yardımına koşan...

Başlıyor... Türk dizi tarihinde çığır açacak!

Her hafta kültür sanat dünyasından dopdolu haberler, hafta boyunca gerçekleşecek etkinlikler… Hepsi Milliyet Tv Ajanda’da

Hazırlayan / Sunan: Gülşah Arslantaş

Kamera : Fevzi Tapan – Sertan Keser

Kurgu: Abdullah Ercan

Yönetmen: Erkan Tanık

 

Mor ve ötesi, Gece, The Away Days ve Hayal Meyal 27 Ocak’ta Küçükçiftlik Park Kış Sahnesi’nde konser verecek.

Türkiye'nin ilk yerli online dizisi Masum, 27 Ocak Cuma günü BluTV'de yayınlanacak.

Duman 29 Ocak’ta İstanbul’da Volkswagen Arena'da, 8 Mart’ta Jolly Joker Ankara’da sahne alacak.

Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’ın oynadığı “Ayrılık” adlı komedi oyunu 29 Ocak’ta Profilo Kültür Merkezi’nde  izlenebilir.

 “Mutlu muyuz?” adlı sergi 22 Mart tarihine kadar Galeri 5’te gezilebilir.

Fantastik Hikâyeler Makinesi 29 ocak’ta İş Sanat Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.

Everest Yayınları tarafından yayımlanan Selim İleri’nin Edebiyatta 50 Yıl - O Aşk Dinmedi adlı kitabı raflardaki yerini aldı. 

Yaptığı işlerle herkesi çok şaşırtıyor!

29 yalındaki Rus-İsviçreli güzel modellik, oyunculuk ve blog yazarlığı yapıyor. Tchoumitcheva İtalyanca, Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dahil beş dil konuşabiliyor.

 

Beyaz'la cehenneme bile giderim!

Şarkcı Simge Sağın, Radyo Müzik'e yaptığı açıklamada "Beyazıt Öztürk Almanya turnemiz müthişti. Beyaz beni cehenneme çağırsa giderim" diye konuştu.

Clooney İstanbul metrosunda!

Burun veya etrafında sivilce çıkıyorsa...

Vücudunuzun hangi bölgesinde çıkan sivilceler hangi hastalığın belirtisi?

Sezonun en trend saatleri indirimde!

Güzel model yaptığı şov ile nefes kesti!

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı!

Hollanda'nın Cothen kadın takımı, bir itfaiye istasyonuna gidip verdikleri pozlar...

Kendinden çok emin!

Büyük beden modellerden Iskra Lawrence, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aldatan erkeklerden büyük itiraf

Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları oldukça ilginç verileri ortaya koydu. Aldatan kadınlar ve erkekler bakın neyi açıkladı...

Tatile Özlem Duyanlara Kaçamak Noktaları

Tatile Özlem Duyanların Kaçamak Yapabileceği Türkiye’deki İller

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Norveçliler neden bu kadar mutlu?

Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı varsayılan Norveç bu durumu neye borçlu?

Kadın olmadığını çocuk istediğinde öğrendi

'İnterseksüel' olduğunu açıklayan Belçikalı model Hanne Gaby Odiele kafaları karıştırdı.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 1,5 milyon öğrencisi...

Diriliş Ertuğrul'da hain ortaya çıkıyor! Ertuğrul...

TRT 1 ekranında yayınlanan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul 75. bölüm fragmanı yayınlandı.

Cesur ve Güzel'de Korludağ'ın kaleleri birer birer yıkılıyor!

Star TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Cesur ve Güzel 11. yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

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