ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'tan yine tartışma yaratacak sözler... NATO'nun eskidiği savunan Trump, Trump: - "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO’nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi" dedi.