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Karabük'ü karıştıran gol! Yasin ve Cüneyt Çakır...
Doğa harikasında yangın

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında  bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Kerry oraya köpeğiyle gitti

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, köpeğiyle birlikle Washington'daki Trump karşıtı gösteriyle katıldı.

Kör noktalar

Antalya’ dayız...Türkiye üzerine oynanan oyunların etkilerini Antalya’da daha belirgin görüyoruz.

"Hakemin kararlarına en güzel yanıt..."

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karabükspor Başkanı: Eylem yapacaktım!

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bozburun'da bulundu

"Çok heyecanlandık. Daha sonra ise..."

Başkent'te ele geçirildi! Çok tehlikeli...

Şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada...

Ev Satışını Zorlaştıran 12 Önemli Neden

Ev Satışını Zorlaştıran 12 Önemli Neden

"Şampiyon olmak istiyorsak..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezonun kader maçı öncesi oyuncularını özel olarak motive etti. Hollandalı teknik adam...

Genç yaşta milyarder oldu, hayatı değişti!

Şimdi ise Trump'tan sonraki ABD başkanı bile olabilir...

Galatasaray'da defans çöktü!
2 isim birden...

Galatasaray’a transfer olan Ahmet Yılmaz Çalık, ilk 11’de görev aldığı ilk maçta cezalı duruma düştü.

Sonunda bu da oldu! Çirkin hareket...

Süper Lig'de derbi gibi maç! Bu akşam nefesler tutulacak...
Dekoratif Objeler Nasıl Temizlenir?

Dekoratif Objeleri En İyi Şekilde Temizleme Yöntemi Nedir?

Gözünden tanıyor

Yapay zekanın bilim insanlarını şaşırtan son marifeti...

Benzin derdine son! 45 dakikada şarj oluyor; 425 km gidiyor...

Herkes onu bekliyor...

Sergen Yalçın çıldırdı! Umut...

Kayserispor'un sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Umut Bulut, Akhisar Belediyespor maçında adeta...

Flaş sözler: Evlenilecek değil, eğlenilecek kadınım!

54 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu, "Hiç evlilik teklifi aldınız mı?" sorusu üzerine...

Mutlu olmak için bunları yapın

Bir mutsuzluk sarmalının içinde olduğumuza inananlar çok. Psikolog Aysun Bal da bunu fark edip bir kitap yazdı. Bal “Kendimizi oyuna kaptırdık. Bilinçaltımıza ne pompalanıyorsa o olmaya çalışıyoruz” diyor

Bu besinler 'sihirli'

Mide ile bağırsaklardaki şişkinliği ve yanmalara karşı uzmanlar, badem sütü, roka, sirke ve sarımsak tüketmeyi öneriyor

Her gören dönüp bir daha baktı!

Soğuk bir ocak sabahında siyah iç çamaşırları ve aynı renkteki deri çizmeleriyle objektiflere takılan 25 yaşındaki güzel...

Yatmadan önce 1 bardak içerseniz kilo verdiriyor

Yatmadan önce içerseniz vücuttaki kötü yağlardan arınmaya yardımcı oluyor.

Bursaspor'a sahasında büyük şok!

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 18. hafta maçında Bursaspor sahasında Adanaspor'a 1-0 yenildi.

Çin'de izdiham! Tevez çılgınlığı...

Botlarda sezonun son indirimi!

Dudaklarıyla hayat verdi!

Dudaklarına çizgi kahramanları çok başarılı şekilde uygulayan genç kız, onlara adeta hayat verdi!

Rodallega: "Her konuda anlaştık"

Transferdeki düğümü halen çözülemeyen Hugo Rodallega, imza atmasının an meselesi olduğunu söyledi. Kolombiyalı futbolcu...

Çapkın bakışlar kameralardan kaçamadı

Geri geldiğinde arabasını bu halde bulunca...

Otomobilden çok onlar dikkat çekti!

Otomobil fuarına, araçlardan çok ilginç kıyafetli hostesler damga vurdu!

Tarihi stadyum meydan oluyor!

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Stadyumu, Atatürk Meydanı olarak...

Bu adamın yaptığına görenler inanamadı

Yarıçıplak bir şekilde yol kenarında oturan bu adamın hikayesini öğrenenler...

İnanılmaz! Bu adam ışınlandı mı?

Araç kamerasına takılan görüntülerde, birden ortaya çıkan adamın kendini "ışınladığı" iddialarını da beraberinde getirdi...

 

Sevgilisinin çektiği fotoğrafı paylaştı

Victoria's Secret modeli Kelly Gale, sevgilisiyle birlikte çıktığı romantik tatilden paylaşımda bulundu.

Tek bir fotoğraf karesi bile üşümeye yetti

Ruslar Hz. İsa'nın vaftiz edildiği günü kutlamak için buz gibi suya girdi...

Esnekliğini göstermeye çalışırken...

Genç kız, bacaklarını iki ranza arasında açarak esnekliğini göstermek istedi ama...

Yağmura aldırmayınca sonu...

Yağmurlu havada bisikletiyle ilerleyen adam, su birikintisinin içini görmeden dalınca...

 

İttikleri otomobil Porsche ama...

Üç kafadar, Porsche spor otomobili iterek, sahibine yardımcı olmak istediler ama...

 

Şoke eden itiraf: İntihar ederdim!

'Küçük Ceylan' olarak bilinen 42 yaşındaki şarkıcı, "Hayat beni çok yordu" derken, İstanbul'dan ayrılıp Bodrum’a yerleşeceğini açıkladı.

İşte boşvermişlik seviyesi...

Evinizde bu çiçekten varsa...

Paşa kılıcı olarak bilinen bu çiçeğin hiç bilmediğiniz bir özelliği var. Eğer evde varsa...

Trabzonspor bugün İstanbul deplasmanında!

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında ideal kadrosunu bozmayacak.

Sert kayaya çarptı! +18'lik görüntüsü...

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Amerikalı fitness modeli ve antrenör Katya Elise Henry, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisine hayran bırakıyor...

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Dünyanın en büyük penisine sahip Meksikalı adam hayatı boyunca cinsel ilişkiye giremeyecek olmasına rağmen küçülttürmeyi reddediyor.

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