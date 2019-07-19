Beynimizin sağlıklı yaşlanması için ne yapmalıyız?

Beyin check-up’ı ile beynin kapasitesini öğrenmek mümkün oluyor. İhtiyaç halinde hücre yenileyici ve beynin stres salgılarını düzenleyici ilaçlar sayesinde beynin kapasitesinin artırılması da sağlanabiliyor.

Beyin check up’ı ile öncelikle beynin zihinsel faaliyetleri ve performansı değerlendirilmektedir. Beynin sağlık durumu bilgisayarlı EEG cihazlarıyla kontrol edilmektedir. Ayrıca hafıza ve dikkat durumunu ölçmek için de testler uygulanmaktadır. Bu ölçümler sonunda da beynin işlevsel değerlendirmesi yapılmaktadır.

Beyin check up’ında testler dışında kişi psikososyal açıdan da değerlendirilmektedir. Stres hormonları gibi ölçümler de yapılarak farklı faktörlerin beyin sağlığına etkileri saptanmaktadır.

Peki kimler beyin check up”ı yaptırmalıdır?

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