LİDERLER MUHTEŞEM TÖRENLE TAÇLANDIRILDI

Sunuculuğunu Öykü Serter ve Ufuk Özkan’ın gerçekleştirdiği törende konuklar, ünlü keman virtüözü Canan Anderson ve Hande Yener’in verdiği konserle keyifli saatler geçirdi.

81 ilde bulunan 6300 tahsilat noktasıyla yıllık 60 milyon fatura tahsilatı gerçekleştiren Faturamatik, sektördeki liderliğini sürdürdüğü 20. Yılında Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Ödeme Sistemleri Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Törende ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kaleli;’’ Bu ödülün arkasında 200 kişilik genel müdürlük çalışanlarımız, 6400 civarında temsilcimiz ve yaklaşık 15 bin çalışanımız var. Huzurunuzda hepsine buradan teşekkür ediyorum. Aslında bu ödülün sahibi onlar’’ dedi.

Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ‘‘Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, yorgunluğumuzu hafifletti. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız törenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak’’ dedi.

Törende, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle ‘’Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’’ ödülünü Murat Ünalmış, ‘‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’’ ödülünü ise Hercai dizinde Reyhan karakterine hayat veren Ebru Şahin aldı.

Sinan Çalıkoğlu’nun ‘‘Yılın En İyi Komedi Oyuncusu’’ ödülünü kucakladığı törende, Furkan Palalı, ‘‘Yılın En İyi Romantik Komedi Oyuncusu’’, Burak Serdar Şanal ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’’, Vildan Atasever ‘‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’’, Murat Kekili ‘‘Türk Rock Müziğine Katkı Ödülü’’nü aldı.

’’YILIN PLASTİK ÜRÜNLER ÜRETİCİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OTOMOTİV PARÇALARI TEDARİKÇİSİ BPLAS’IN

Bursa ve Kocaeli’nde bulunan 7 entegre tesisinde toplam 300 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiren Gökçen Group iştiraki olan ve Türkiye'nin en büyük otomotiv parçaları tedarikçisi Bplas, geniş enjeksiyon makine parkuruyla otomotiv başta olmak üzere birçok sektör için üretim gerçekleştiriyor.

Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ’’Yılın Plastik Ürünler Üretici Markası’’ seçilen Bplas’ın ödülünü Gökçen Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen aldı.

Gökçen ödül konuşmasında;’’Bplas’ın benim için önemli bir yeri var. İş hayatımda ilk kurucu ortak olduğum bir şirket. Sıfırdan başlayıp, çok iyi bir yere getirdik.Bu sene gençlerde yavaş yavaş şirketimize katılmaya başladı 161.yılımızda artık 6. nesile devrediyoruz. Dolayısıyla bu ödülü gençlere ve çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum’’ dedi.

’’YILIN YAPI MALZEMELERİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ FULLBOARD

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde Yılın Yapı Malzemeleri Markası’’ ödülünü daha önce Yapı Sektöründe Yılın Profesyoneli” ödülünün de sahibi olan Fullboard Yapı Elemanları Genel Müdürü Savaş Güzelküçük aldı. 25 yılı aşkın tecrübesi ile sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Fullboard Yapı Elemanları, Alçı Plaka üretimini Ankara Bala, Toz Alçı üretimini ise yine Ankara Bala ve Mersin Tarsus fabrikalarında, ileri teknoloji ve mühendislik bilgisini birleştiren çözümlerle üretiyor.

’’YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN GİYİM MARKASI’’ JOIN US

Uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesini moda severlerle buluşturmaya devam eden Join Us, en şık ve trend kadın kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa’nın en büyük triko üretim tesisine sahip olan şirket, özgün tasarımlarıyla kadın giyim modasına yön vermeye devam ediyor

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Giyim Markası’’ ödülünün sahibi Join Us oldu. Şirketin Kurucusu Ebru Çankaya ödülünü alırken;’’ Öncelikle bu ödül gecesinde olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Ben bu ödülü öncelikle Murat Balkuv için aldığımı söylemek istiyorum, bana inandığı ve güvendiği için. Biz çok eski bir triko firmasıyız,50 yıllık bir geçmişimiz var. Bir karar aldık ve ne kadar yatırım yaparsak yapalım markalaşmadan bu iş olmaz dedik. Çok kısa bir sürede bir marka yaratarak çok güzel bir yere geldik. Bize inan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu başarının mimarı olan ekibime de çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘‘YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞİRKETLER GRUBU’’ ÖDÜLÜ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 2 DEV YATIRIMLA AYDIN UÇKAN ŞİRKETLER GRUBU’NUN

İş dünyasının, özellikle de kozmetik sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim olan Aydın Uçkan; yatırım yılı ilan ettiği 2019’da Avrupa’nın en büyük üç firması içinde yer alan Multipak Ambalaj ile piknik malzemeleri ve kullan at ürünlerinde yükselen bir değer olan Ece Piknik şirketlerine yatırım yaptı.

Bu 2 dev yatırımla Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En iyi Çıkış Yapan Şirketler Grubu’’ ödülünü alan Aydın Uçkan;’’ Tek kullanımlık sofra takımlarından, plastikten kâğıda kadar Türkiye’de ilk defa üretim yapan şirketler topluluğuyuz. İnsanların hayatlarını kolaylaştırıyoruz ve aynı zamanda çevreye de çok saygılıyız. Deterjan kullanmıyor, suyu da kirletmiyoruz… Sizden de rica ediyoruz lütfen kullandığınız atıkları atmanız geren yerlere atınız’’ dedi.

‘‘YILIN EN İYİ CALL CENTER MARKASI’’ SİTE TELEKOM

İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’da bulunan 4 merkeziyle çağrı merkezi sektöründe sunduğu kalite odaklı hizmetin yanı sıra Doğu Anadolu bölgesinde açtığı merkezlerle bölge ve ülke istihdamına ciddi bir katkı sunan Site Telekom, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En İyi Call Center Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülü alan Site Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun;’’2008 yılında başlayan serüvenimiz bugün İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’da bulunan merkezlerimizde bulunan bini aşkın personelimizle devam ediyor. Ülkemizin ekonomisine ve gençlerimizin istihdam edilmesine katkı sunuyoruz, bundan sonra da aynı kararlılıkla gençlerimizin istihdamı için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Bu ödülü almamızda emeği geçen bini aşkın yol arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum’’ diyerek ödülünü aldı.

‘‘YILIN HAYVAN SAĞLIĞI MARKASI” ÖDÜLÜ ZOETİS’İN

Dünya Hayvan Sağlığı alanında sektörün global oyuncularından biri olan Zoetis, Dünya çapında 10.000’den fazla çalışanı ile 100’den fazla ülkede 25 üretim tesisi ve 300’den fazla üretim hattı ile 8 farklı hayvan türüne yönelik ürünler sunmaya devam ediyor.

Sektöre sunduğu katkı ve başarısı ile Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Hayvan Sağlığı Markası” ödülünün sahibi olan Zoetis’in ödülünü Şirketin Türkiye – Ortadoğu Bölge Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Hakan Eras aldı.

Hakan Eras;’’ Öncelikle bu güzel ödülü bize layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu sene hayvan sağlığı kategorisi ilk bildiğim kadarıyla, dolayısıyla bu ilk ödülü almak bizim için son derece önemli ve gurur verici. 65 senedir Türkiye’deyiz ve bu güzel ülke için üretiyoruz. Şu anda da harika bir ekiple çalışıyoruz. Ben bu ödülü o harika ekip ve onların ailelerine ithaf ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN ENERJİ SEKTÖRÜ GİRİŞİMİ’’ SMARTPULSE

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Enerji Sektörü Girişimi’’ ödülü SmartPulse’ın oldu. Enerji santralleri ve enerji tüketicileri için bulut tabanlı akıllı enerji maliyet ve enerji ticareti yönetimi çözümleri sunan Dijital Enerji Yönetimi Platformu SmartPulse’ın ödülünü şirketin Genel Müdür Önder Akar aldı.

Önder Akar;’’Burada olmaktan ve bu değerli ödüle sahip olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere teknoloji ve yazılım bütün sektörleri dönüştürüyor. Bizde bu yolculukta enerji sektörünü dönüştürmeye kendimizi adadık ve yola çıktık. Oldukça iyi gidiyoruz, bizim bu hayalimize inanan Sn. ortağımız Deniz Türkkan’a ve özellikle hayalimizi gerçekleştirmek için emek sarf eden tüm ekibimize teşekkür ediyorum ve bu ödülü kendilerine armağan ediyorum’’ diyerek ödülünü aldı.

‘‘YILIN KİTABEVİ & KIRTASİYE MAĞAZASI’’ ÖDÜLÜ KIDEMLİ’NİN OLDU

Pendik, Güzelyalı, Bağcılar ve Sefaköy olmak üzere 4 merkez şubeyle hizmet veren, İstanbul'un en büyük kitabevi konumundaki Kıdemli Kitabevi & Kırtasiye, kitapseverlerin aradığı tüm kitapları en uygun fiyata bir arada bulabileceği mağazalarında, keyifli bir alışveriş ortamı sunuyor

Sınav kitapları, okula yardımcı kaynak kitaplar, roman, çocuk kitapları, kırtasiye ve teknoloji ürünleri, oyuncak, ofis ürünleri gibi 100 binin üzerinde ürün çeşidiyle hizmet veren Kıdemli Kitabevi & Kırtasiye, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Kitabevi & Kırtasiye Mağazası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim VARICI;’’ Bundan 20 yıl önce ilk şubemizi açtığımızda sloganımız herkes kitap okusun oldu. Amacımızda Türkiye’de eğitime katkı sağlamak ve kitapseverlerin sayısını arttırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul’un en büyük kitabevi olarak Bağcılar, Pendik, Sefaköy ve Güzelyalı olarak 4 merkez şubemizle hizmet veriyoruz. İstanbul’un en büyük kitabevini İstanbullu kitapseverlerle buluşturduk. Amacımız içinde kütüphanesi ve çocuk oyun alanları olan dünyanın en büyük kitabevini de Türkiye’mize kazandırmak olacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.