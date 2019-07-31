LİDERLER MUHTEŞEM TÖRENLE TAÇLANDIRILDI

Sunuculuğunu Öykü Serter ve Ufuk Özkan’ın gerçekleştirdiği törende konuklar, ünlü keman virtüözü Canan Anderson ve Hande Yener’in verdiği konserle keyifli saatler geçirdi.

Plastik, metal, inşaat, enerji, madencilik, gıda, medya, turizm, tarım gibi alanlardaki yatırımlarıyla fark yaratan Gökçen Şirketler Grubu’na son olarak Alman uçak fabrikası Aquila’yı satın alarak dahil eden Gökçen Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Girişimci İş Adamı’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülünü alan Celal Gökçen;’’ Bu ödüle bizi layık görenlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bana yani 5. nesile el veren babama ve anneme teşekkürlerimi iletmek isterim. Tabi bunun yanında senelerdir benle birlikte olan, bu başarının arka planında bulunan iş arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ‘‘Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, yorgunluğumuzu hafifletti. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız törenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak’’ dedi.

Törende, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle ‘’Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’’ ödülünü Murat Ünalmış, ‘‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’’ ödülünü ise Hercai dizinde Reyhan karakterine hayat veren Ebru Şahin aldı.

Sinan Çalıkoğlu’nun ‘‘Yılın En İyi Komedi Oyuncusu’’ ödülünü kucakladığı törende, Furkan Palalı, ‘‘Yılın En İyi Romantik Komedi Oyuncusu’’, Burak Serdar Şanal ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’’, Vildan Atasever ‘‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’’, Murat Kekili ‘‘Türk Rock Müziğine Katkı Ödülü’’nü aldı.

’’YILIN FİNANS SEKTÖRÜ KADIN LİDERİ’’ MEKSA YATIRIM’DA Kİ BAŞARISIYLA VESİLE ŞARLIOĞLU’NUN OLDU

Uzun yıllar CEO’luğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdüğü Meksa Yatırım’ı sektörünün ilk sıralarına taşıyarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım danışmanlık şirketine dönüştürerek sektörün en iddialı kurumlarından biri haline getiren Vesile Şarlıoğlu, Türkiye Lider Marka Ödüllerinde ’’Yılın Finans Sektörü Kadın Lideri’’ ödülünün sahibi oldu.

Törende şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken, Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su arasında gösterilen Meksa Yatırım CEO’su Vesile Şarlıoğlu;‘‘ Bu ödülü ekibim adına alıyorum, onların sayesinde bu noktadayım. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN YAZILIM SEKTÖRÜ- BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ ÇÖZÜMLERİ MARKASI’’ AIMS

Bankacılık, sigorta, perakende, kamu gibi sektörlerde duyulan ihtiyaçlara yönelik birçok proje gerçekleştiren AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri, şirketlerin işleyişlerinin her aşamasında toplanan ham verileri, aksiyon alınabilir bilgiye dönüştürerek doğru kararların alınmasında ciddi katkı sağlıyor.

Şirketlerin başarılarının artmasına katkıda bulunan AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Yazılım Sektörü- Büyük Veri Analitiği Çözümleri Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketi adına ödülü alan Genel Müdür Dr. Tülin Güzel;’’Aims olarak bu sene 19 senemiz. Kuruluşların en büyük değeri işleyişlerinin her aşamasını kaydettikleri verileri geleceğe dair öngörülerde kullanılması ve kurumların karar mekanizmasına entegre edilmesi başarıları açısından son derece kritik. Bizde 19 yıldır yapay zeka, veri analitiği alanlarında hizmet veriyoruz. Aims ailesine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN HASAR YÖNETİM VE DANIŞMANLIK MARKASI’’ GRUP MERKEZ HASAR

Deprem, yangın, iş yeri ve trafik kazaları gibi sigorta kapsamında oluşan her türlü zararın giderilmesi adına hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti sunan Grup Merkez Hasar, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Hasar Yönetim ve Danışmanlık Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Türkeş KOCABEY ödülünü alırken;’’ Bizler Ankara’dan buraya geldik. 2006 yılında yani bundan yaklaşık 13 yıl önce ülkemizde önemli derecede eksikliği hissedilen deprem, yangın ve tüm sigortalar kapsamında oluşan hasarların tasfiyesi işlemini Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz diyerek başladık ve bugünlere geldik. Bugün itibarıyla ülkemizin neredeyse tamamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizi bu ödüle layık gören bu müstesna gecede bizi bir araya getiren tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum’’ dedi.

’’YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE KATKI’’ ÖDÜLÜ MUTLULAR GRUBUN

Türkiye’nin en büyük çeltik üreticileri arasında yer alan Mutlular Grup, tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülmesi adına Balıkesir Gönen’de 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği biyokütle enerji santraliyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Törenin de ’’Yenilenebilir Enerji Sektörüne Katkı’’ ödülüne layık görüldü.

Ödülü alan Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu;’’ Bu organizasyonda emeği geçen ve bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘‘YILIN EĞİTİM SEKTÖRÜ KADIN LİDERİ’’ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ MELİS KURTEL EMİN

İzmir-Urla’da Bademler Köyü’nde, 8 bin metrekarelik bir bahçe içinde kurduğu kolej ile öğrencilere doğayla iç içe, hayvan ve bitkilerle etkileşim kurabileceği bir eğitim imkanı sunan Bademler Köyü Koleji Kurucusu Melis Kurtel Emin, eğitim sektörüne getirdiği farklı bakış açısı nedeniyle ‘‘Yılın Eğitim Sektörü Kadın Lideri’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülünü alan Melis Kurtel Emin;’’ Bu ödülü tek başıma kabul edemem, çünkü çok büyük bir ekip var arkamda. Ailem en büyük destekçim, onların sayesinde zaten bu okul hayata geçti. Bademler Köyü ve Aydınlık halkı okulumuza sahip çıktılar, onların sayesinde güçlenebildik. Okul müdürümüz çiğdem kanmış kendisi Montessori Uygulayıcısı aynı zamanda okulda. Aynı enerjiyi paylaşarak çok güzel şeyler yapıyoruz beraber. Bizim okulumuz çocukların sevgiyle eğitildiği bir ortam bu bizim olmazsa olmazımız çünkü her çocuk çok özel ve Maria Montessori’nin de söylediği gibi dünyayı değiştirmeye çocuk ile başlamalıyız. Çünkü sevgi ile eğitilen çocuk ancak o zaman dünyaya barışı getirebilir’’ dedi.

‘‘YILIN TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ MARKASI’’ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE YATIRIMLARIYLA SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ’NİN

İnsanların daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi vizyonuyla 2014 yılında Sakarya’da organik gübre üretimiyle çalışmalarına başlayan Süpersol, 2017 yılında İzmir’de hayata geçirdiği son teknoloji tesisleriyle sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi.

Sektöre sunduğu katkı ve Ar-ge yatırımlarıyla Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Tarımsal Biyoteknoloji Markası’’ seçilen Supersol Biyoteknoloji’nin ödülünü alan Eralp POLAT;’’ Kurucu ortağımız Rafel De Toledo’ya ve şirketimizin diğer ortaklarına Türkiye’ye, Türk tarımına ve Türk çiftçisine gelecek nesillere daha iyi topraklar ve daha sağlıklı bir nesil bırakmak adına bu yatırımı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum ve bu ödülü onlar adına alıyorum’’ dedi.

‘‘YILIN ÇELİK KAPI MARKASI’’ PORTAL ÇELİK KAPI

‘‘Dünyaya Açılan Kapı-Portal Çelik Kapı’’ sloganıyla Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa gibi dünyanın pek çok ülkesinde geniş ürün yelpazesiyle global bir çelik kapı markası olmayı başaran Portal Çelik Kapı, üstün üretim teknolojisi ve yenilikçi ürünleriyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Çelik Kapı Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketin ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler;’’ Bu anlamlı ve güzel ödülü emeğini hiçbir zaman esirgemeyen 120 kişilik emekçi kardeşlerim adına alıyorum. Bu ödülü bize layık gören herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ NETAFİM’İN

1965 yılında daha sürdürülebilir bir gelecek için kurulan ve bugün dünya çapında 29 iştiraki, 17 üretim tesisi ve 4.300 çalışanıyla, akıllı damla ve mikro sulama çözümleri konusunda dünya genelinde lider şirket konumundaki Netafim, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Akıllı Sulama Sistemleri Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede şirketi adına ödülü alan Genel Müdür Pınar Parmaksız;’’ Kurulduğumuz 1965’ten bu yana temel misyonumuz çiftçilerimizin su ve enerji gibi kısıtlı kaynakları daha az kullanarak daha fazla verim almalarını sağlamak. Bu bağlamda akıllı sulama çözümleri üretiyoruz. Bu çabamızın bugün bu anlamlı ödülle taçlandırılıyor oluşundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu ödülü; markamızı en iyi şekilde temsil eden değerli bayilerimize, şirketimizin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Asya Pasifik Başkanımız Ofer Oveed’e ve en önemlisi bu ödülün asıl sahibi olan Netafim Türkiye ekibine ithaf ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN HAVACILIK-SAVUNMA DANIŞMANLIK-EĞİTİM MARKASI’’ KDEDEC DANIŞMANLIK

TAI, ASELSAN, TURKISH TECHNIC, CES COMPOZIT gibi savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere AS9100 Kalite Yönetim Sistemleri kuran, kalifiye eleman yetiştirilmesi için danışmanlık ve eğitimler veren Kdedec Danışmanlık, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde ‘‘Yılın Havacılık-Savunma Danışmanlık-Eğitim Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan Kemal Ciyrak;’’ Ülkemiz kalite konusunda lisesi ve üniversitesi olmayan bir ülke. Savunma ve havacılık sanayisinde yatırım yapmış, bu ülkeye destek veren şirketlere bizde bu sistemi kurarak bu alandaki belgeleri almaları için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aldığımız bu ödülün değeri ve kıymeti çok önemli bizim için. Bize bu değeri ve ödülü veren herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.