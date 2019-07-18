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    HaberlerAna Sayfa20 gün önce annesi hayatını kaybetmişti! Ayça'dan haber geldi...
    18.07.2019 - 12:03| DHA

    20 gün önce annesi hayatını kaybetmişti! Ayça'dan haber geldi...

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu'nun kızı Ayça Mutlu (20), hayati tehlikeyi atlattı.

    20 gün önce annesi hayatını kaybetmişti! Ayça'dan haber geldi...

    Kaza, 8 Temmuz gecesi Gemlik- Kumla Yolu'nda meydana geldi. Kumla'dan Bursa yönüne giden Erol Vatansever'in (38) kullandığı 16 AAE 757 plakalı otomobile, E.E.'nin (20) kullandığı 16 YA 915 plakalı otomobil arkadan çarptı. Daha sonra 5 araç da kazaya karıştı.

    Kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerinde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu(50) Bursa Devlet Hastanesi'ne, kızı Ayça Mutlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Vijdan Mutlu, sevk edildiği Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    20 gün önce annesi hayatını kaybetmişti Ayçadan haber geldi...

    Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Vijdan Mutlu'nun kızı Ayça Mutlu ise hayati tehlikeyi atlattı.Yoğum bakımdan çıkarılan Mutlu'nun bel, kalça, elmacık kemiği ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Ayça Mutlu'nun yüzüne 14 plak yerleştirildiği bildirildi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

     

     

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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