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    HaberlerAna SayfaAlışveriş zamanı
    22.08.2019 - 12:46

    Alışveriş zamanı

    Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve Serhat Teoman önceki gün Nişantaşı City's vale'den araçlarını beklerken objektiflere takıldı.

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    Yeni sezonu heyecanla beklediklerini söyleyen ünlü oyuncular, kısa bir bekleyişten sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular. Bu arada Bartu Küçükçağlayan'ın oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.

    Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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