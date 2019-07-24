Ata Demirer'in çiftlik hayatı!

'Eyvah Eyvah' film serisini Bozcaada'da çeken ve bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayan oyuncu ve komedyen Ata Demirer uzun süredir Bozcaada'da yaşıyor. Yıllardır Bozcaada’da yaşayan Ata Demirer, önceki gün üzüm bağından paylaşımlarda bulundu.







Ünlü komedyen yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını ‘aşığım’ notuyla Instagram’da yayınladı. Üzümün yanı sıra birçok sebze ile meyve de yetiştiren Ata Demirer’i takipçileri mesaj yağmuruna tuttu.

Bağında keçi gibi birçok hayvanı da olan ünlü komedyene ‘Ata babanın çiftliği her şey var’ esprileri yapıldı.









