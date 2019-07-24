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24.07.2019 - 12:26

Ata Demirer'in çiftlik hayatı!

Yazı Bozcaada’da geçiren Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı. Ünlü komedyen üzüm bağından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Ata Demirer'in çiftlik hayatı!

'Eyvah Eyvah' film serisini Bozcaada'da çeken ve bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayan oyuncu ve komedyen Ata Demirer uzun süredir Bozcaada'da yaşıyor. Yıllardır Bozcaada’da yaşayan Ata Demirer, önceki gün üzüm bağından paylaşımlarda bulundu.

Ata Demirerin çiftlik hayatı


Ünlü komedyen yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını ‘aşığım’ notuyla Instagram’da yayınladı. Üzümün yanı sıra birçok sebze ile meyve de yetiştiren Ata Demirer’i takipçileri mesaj yağmuruna tuttu.

Bağında keçi gibi birçok hayvanı da olan ünlü komedyene ‘Ata babanın çiftliği her şey var’ esprileri yapıldı.

Ata Demirerin çiftlik hayatı



 

Lerzan Mutlu’dan ‘selülit yok’ videosuLerzan Mutlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
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