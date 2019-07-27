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    HaberlerAna SayfaBaba Bruce Willis ile havuz keyfi
    27.07.2019 - 12:42

    Baba Bruce Willis ile havuz keyfi

    Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en küçüğü olan Tallulah Willis, babasıyla yaptığı havuz keyfinden pozları sosyal medyada paylaştı.

    Baba Bruce Willis ile havuz keyfi

    Tallulah Willis, pozu ablası Scout'un çektiğini belirterek, "İnsanların doğum günlerini kutlamak için en sevdiğim yöntem onlardan benim fotoğraflarımı çekmelerini istemektir" diye yazdı.

    25 yaşındaki güzelin paylaşımlarında 64 yaşındaki Bruce Willis'in yüzündeki muzip ifade de dikkat çekti.

    1987 yılında evlenen, 2000'de boşanan Bruce Willis ile Demi Moore'un; Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor.

    Baba Bruce Willis ile havuz keyfi

    Baba Bruce Willis ile havuz keyfi

    Baba Bruce Willis ile havuz keyfi


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