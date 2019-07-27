Baba Bruce Willis ile havuz keyfi

Tallulah Willis, pozu ablası Scout'un çektiğini belirterek, "İnsanların doğum günlerini kutlamak için en sevdiğim yöntem onlardan benim fotoğraflarımı çekmelerini istemektir" diye yazdı.

25 yaşındaki güzelin paylaşımlarında 64 yaşındaki Bruce Willis'in yüzündeki muzip ifade de dikkat çekti.

1987 yılında evlenen, 2000'de boşanan Bruce Willis ile Demi Moore'un; Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor.







