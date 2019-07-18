18.07.2019 - 12:17
Dolunay Soysert'in keyfi yerinde
'Elimi Bırakma' adlı dizinin güzel oyuncusu Dolunay Soysert, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.
Dolunay Soysert, tek başına giyim ve dekorasyon mağazalarını turladıktan sonra objektiflere tebessüm etti.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.