I am Tango İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü 24 profesyonel dansçı, Dünya Tango Şampiyonası kazananları ve dahi müzisyenlerin birlikteliği ile hayat bulan TANGO LOVERS topluluğunun yıllarca üstüste“Yılın En İyi Gösterisi”, “En İyi Uluslararası Prodüksiyon” ve “En İyi Müzikal Şov” ödüllerini kazanan yeni prodüksiyonu “I AM TANGO”, bir saat elli beş dakika içinde tangonun sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektiften seyirciye aktaracak.

Müzik, dans, moda, ışık ve multimedia kullanımıyla tüm duyularınızı harekete geçirecek şampiyonların tangosu; “I AM TANGO” 23 ve 24 Kasım’da Turkcell Sahnesi’ne konuk olacak.

Gösteri gün ve saatleri:

23 Kasım 20.00// 24 Kasım 14.00