BİST106.7961,34EURO 6,350,06USD5,740,01ALTIN268,96-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerAna Sayfa HaberleriI am Tango İstanbul'a geliyor
    18.11.2019 - 13:28 |

    I am Tango İstanbul'a geliyor

    Tango ve müziğin eşsiz harmanını ve tarihsel evrimini muhteşem bir şovla anlatan “I am Tango” dünyanın en iyi ilk 10’unda yer alan dansçılardan oluşan kadrosuyla, Zorlu PSM'DE seyirciyle buluşacak.

    I am Tango İstanbul'a geliyor

    Dünyaca ünlü 24 profesyonel dansçı, Dünya Tango Şampiyonası kazananları ve dahi müzisyenlerin birlikteliği ile hayat bulan TANGO LOVERS topluluğunun yıllarca üstüste“Yılın En İyi Gösterisi”, “En İyi Uluslararası Prodüksiyon” ve “En İyi Müzikal Şov” ödüllerini kazanan yeni prodüksiyonu “I AM TANGO”, bir saat elli beş dakika içinde tangonun sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektiften seyirciye aktaracak.

    I am Tango İstanbula geliyor

    Müzik, dans, moda, ışık ve multimedia kullanımıyla tüm duyularınızı harekete geçirecek şampiyonların tangosu; “I AM TANGO” 23 ve 24 Kasım’da Turkcell Sahnesi’ne konuk olacak.

     Gösteri gün ve saatleri:

    23 Kasım 20.00// 24 Kasım 14.00

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    8. ortak kara devriyesi tamamladı

    8. ortak kara devriyesi tamamladı

    Başörtülü kızlara saldırmıştı! Komşuları konuştu

    Başörtülü kızlara saldırmıştı! Komşuları konuştu

    8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler!

    8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler!

    Dipsiz Göl'le ilgili Prof. Dr. Bektaş: Su tutar mı tutmaz mı tamamen şans

    Dipsiz Göl'le ilgili Prof. Dr. Bektaş: Su tutar mı tutmaz mı tamamen şans

    Sıradaki Haber