İDOB'dan Aleko Operası

“Aleko”; Romantik döneme ait çok ünlü eserlerin sahibi, Rus besteci ve piyano virtüözü Sergei Rachmaninov’un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşımaktadır.

Librettosunu , Vladimir Nemirovich-Danchenko’nun , A. Puşkin’in dramatik “Çingeneler” şiirinden uyarlayarak yazdığı Operanın ilk sahnelenişi 1892 yılında Moskova’da olurken, Bolşoy Tiyatrosundaki prömiyeri ise 1983 yılında gerçekleşti.

Kıskançlık, öfke, intikam …. Aleko’da; Rus genci Aleko’ nun çingene kızı Zemfira’ya olan trajik aşkı konu ediliyor.

Rusça seslendirilecek olan eserin konusu şöyle;

Bir grup çingene, nehrin kenarında gece için çadır kurmuşlardır. Ay ışığının altında kamp ateşi yakarlar, göçebe hayatın onlara sağladığı özgürlüğü vurgulayan şarkılar söylerler. Yaşlı bir Çingene hikaye anlatmaya başlar. Uzun zaman evvel, Mariula adında bir kadınla birlikte olmuştur, ancak bu kadın başka bir adam uğruna kendisini ve kızları Zemfira'yı terk etmiştir. Zemfira artık bir yetişkindir ve Çingene yaşamı uğruna medeniyetten vazgeçen Aleko adlı bir Rus ile yaşamaktadır. Bu hikayeyi dinledikten sonra Aleko, Zemfira'nın babasının Mariula'dan intikam almamasına son derece sinirlenir. Oysa Zemfira aynı fikirde değildir. Annesi için geçerli olanın kendisi için de geçerli olduğunu belirterek, 'aşk özgürdür' der. Aleko'nun aşırı sahipleniciliğinden çoktan sıkılmış olan Zemfira, Çingene topluluğundan bir gence aşık olmuştur…

Doğan Çelik’in sahneye koyduğu eserin, orkestra şefi Zdravko Lazarov. Eserin dekoru Zeki Sarayoğlu , kostümleri ise Serdar Başbuğ tarafından tasarlandı. Koreografi Nil Berkan’a , ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait. Koro şefi ise Paolo Villa.

Aleko rolünde Alper Göçeri, Utku Bayburt, Zafer Erdaş; Genç Çingene rolünde Ali Murat Erengül, Yoel Keşap, Muzaffer Soydan; Zemfira rolünde Maria Otilia Radulescu İpek, Ayten Telek, Hande Soner Ürben; Zemfira'nın Babası rolünde Kenan Dağaşan, Göktuğ Alpaşar, Ali Haydar Taş; Yaşlı Çingene rolünde Arzu Bozkurt , Nursel Dinler Yazman dönüşümlü olarak rol alıyorlar.