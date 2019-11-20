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20.11.2019 - 10:46 | | Ä°STANBUL (AA)

Maradona'nÄ±n Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

Arjantin'in efsane futbolcularÄ±ndan Diego Armando Maradona, teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Arjantin Futbol SÃ¼per Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.

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Instagram hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Maradona, eylÃ¼l ayÄ±nda gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Gimnasia'dan, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seÃ§imlerde aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine istifa ettiÄŸini belirtti.

Maradona, 3 aydan kÄ±sa sÃ¼ren teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶neminde Gimnasia ile 8 maÃ§a Ã§Ä±karken sadece 3 galibiyet alabilmiÅŸti.

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MaradonanÄ±n Gimnasia serÃ¼veni 3 ay sÃ¼rmedi

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