Mücevher mağazasında görüntülenince…

Sevgililer, önceki gün Nişantaşı'nda bir mücevherat mağazasından çıkarken görüntülendi. Objektiflere takıldığını fark edince kısa bir panik yaşayan Küçükköse, gazetecilerin yanına gelerek "Yanlış anlaşılmasın Alp'in saatinde sorun vardı onu göstermeye geldik" dedi. Oyuncu, yakın zamanda başlayacak olan yeni dizisi için heyecanlı olduğunu olduğunu belirtti. SEÇKİN ŞENVARDAR













