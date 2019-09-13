Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı

Olay, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Ö.'nün evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Ö. polis tarafından evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu.



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.