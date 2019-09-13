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    HaberlerAna SayfaMuska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı
    13.09.2019 - 14:39 | | DHA

    Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı

    Bilecik'te kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Ö. (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı

    Olay, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Ö.'nün evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Ö. polis tarafından evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu.

    Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    13 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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