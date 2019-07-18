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    HaberlerAna SayfaÖğrencisine cinsel istismarda bulunup fotoğraflarını paylaşan öğretmenin cezası belli oldu
    18.07.2019 - 15:43

    Öğrencisine cinsel istismarda bulunup fotoğraflarını paylaşan öğretmenin cezası belli oldu

    İzmit’te, eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve müstehcen fotoğraflarını yayınladığı iddiasıyla yargılanan KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen A.B., 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

    Öğrencisine cinsel istismarda bulunup fotoğraflarını paylaşan öğretmenin cezası belli oldu

    İzmit'te bir okulda öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen A.B., iddiaya göre eski okulunda 18 yaşın altındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. A.B. ayrıca sosyal medya hesabından öğrencisine ait fotoğrafları paylaştı. Öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine öğretmen tutuklandı. Geçen yıl görülen davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, müstehcen yayınları yayınlamak ve çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan A.B., 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    MAHKEME KARARI BOZDU

    Karar, İstinaf Mahkemesine taşındı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava bugün yeniden Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu yargılanan A.B., görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

    A.B. ifadesinde, “Olayların bu noktaya gelmesini istemedim. Ben kimseye resim göstermedim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasını kaldırarak A.B.'ye 22 yıl hapis cezası verdi.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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