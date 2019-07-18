18.07.2019 - 12:57
Pınar Soykan yeni şarkısı için enerji topladı
Son şarkısı 'Üzülme' ile 2019 yılında radyolarda en çok çalınan 10 şarkıcı arasında yerini alan Pınar Soykan, İzmit’te verdiği konser sonrası soluğu Marmaris Bozburun’da tatilde aldı.
Yeni şarkısı için stüdyoya girmeden enerji toplayan Pınar Soykan, Hande Ünsal ve Bade Derinöz imzalı bir şarkıyla sonbaharda müzikseverle buluşturacak.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.