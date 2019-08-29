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    HaberlerAna SayfaToplantı için geldi
    29.08.2019 - 10:30

    Toplantı için geldi

    Uzun süredir Köyceğiz’deki çiftliğinde yaşayan Yılmaz Erdoğan, iş toplantıları için İstanbul’a geldi.

    Toplantı için geldi

    Ünlü oyuncu önceki gün Kanyon’da objektife takıldı. Gina Restoran’da yapacağı toplantıya vaktinden önce gelen Erdoğan, görüşeceği kişileri beklerken kitap okudu.

    Toplantı için geldi


    Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
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