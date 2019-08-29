29.08.2019 - 10:30
Toplantı için geldi
Uzun süredir Köyceğiz’deki çiftliğinde yaşayan Yılmaz Erdoğan, iş toplantıları için İstanbul’a geldi.
Ünlü oyuncu önceki gün Kanyon’da objektife takıldı. Gina Restoran’da yapacağı toplantıya vaktinden önce gelen Erdoğan, görüşeceği kişileri beklerken kitap okudu.
Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.