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    HaberlerEkonomiAvukatlık hizmetlerinde indirim!
    02.10.2019 - 09:31 | | AA

    Avukatlık hizmetlerinde indirim!

    Davalarda, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde18'den yüzde 8'e çekildi.

    Avukatlık hizmetlerinde indirim!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, aile  mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren  davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş  uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra  takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde  8'e indirildi.

     

     

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