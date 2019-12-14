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14.12.2019 - 20:22 | | İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Georges N'Koudou antrenmanda yer almadı.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve 2'nci başkan Adnan Dalgakıran da antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi. Çebi ve Dalgakıran yarın oynanacak mücadele öncesinde futbolculara başarılar diledi.

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