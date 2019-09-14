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14.09.2019 - 15:04 |

Burak Özçivit'e bölüm başı 325 bin TL!

Diriliş Osman’ ile ekrana dönmeye hazırlanan Burak Özçivit’in, yeni dizisinden bölüm başına 325 bin TL alacağı belirtildi.

Burak Özçivit'e bölüm başı 325 bin TL!

Milliyet gazetesinden Nazlı Mengi'nin, "Dudak Hakikaten Uçukluyor" başlıklı yazısı şöyle:
"Bazı ünlülerin dahil oldukları projelerden kazandıkları yüksek ücretleri haber yaparken hep, ‘Dudak uçuklatan kazanç’ kalıbı kullanılır ya, vallahi mecaz olarak değil ciddi ciddi uçukluyor dudaklar! Benim son uçuğum Burak Özçivit’in yeni dizisinden bölüm başına alacağı 325 bin TL’yle çıktı mesela! Daha Beren Saat’in bölüm başı ücretini duyduğumda çıkan uçuk geçmemişti! Yıldız isimlerin başkalarından daha fazla kazanmasına lafımız yok ama ne yalan söyleyeyim bu kadarını çok aşırı buluyorum. Kimse de popüler olmanın haricinde ekstra bir kuş kondurmuyor neticede... Darphane gibiler vesselam!"

14 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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