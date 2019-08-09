1 milyon dislike aldı

Norm Ender’in yaptığı ‘Mekanın Sahibi’ parçasında, Ezhel ve Ben Fero’dan bahsetmesi, rap camiasını karıştırdı. 46 milyon izlenme sayısına ulaşan parçanın ardından, Killa Hakan, Ben Fero, Ezhel ve Ceza gibi isimlerin, misilleme olarak yaptıkları ‘Fight Kulüp’ şarkısı, sosyal medya platformlarında eleştiri yağmuruna tutuldu.



Kullanıcıların bazıları parçadan bekledikleri ‘diss’i bulamadıklarını ifade ederken, bazıları ise Killa Hakan’ın söylediği kısımları eleştirdi. Şarkı, kısa sürede beğeni sayısından çok dislike (beğenmeme) olarak gündeme geldi. 200 binden fazla yorumun yapıldığı ‘Fight Kulüp’ün dislike sayısı 1 milyona, beğeni sayısı ise 452 bine ulaştı.



