18.07.2019 - 07:50
1 milyon dolarlık zarar!
Harry Styles, Hollywood tepelerinde bulunan malikanesini 6 milyon dolar’a (yaklaşık 34.2 milyon TL) sattı.
TMZ’in haberine göre, aynı ev için Ocak 2016’da 6.8 milyon dolar’ı gözden çıkarmış ve nisan ayında 6.6 milyon dolar’a fiyatı indirmişti. Saray yavrusunu ilk olarak Mayıs 2017’de satmaya kalkan ve 8.4 milyon değer biçen Styles, alıcı bulamayınca 1 milyon dolar’lık indirime gitti.
Dört yatak odası bulunan malikanenin, iç tadilatı için de binlerce dolar harcandığı öğrenildi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.