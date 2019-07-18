1 milyon dolarlık zarar!

TMZ’in haberine göre, aynı ev için Ocak 2016’da 6.8 milyon dolar’ı gözden çıkarmış ve nisan ayında 6.6 milyon dolar’a fiyatı indirmişti. Saray yavrusunu ilk olarak Mayıs 2017’de satmaya kalkan ve 8.4 milyon değer biçen Styles, alıcı bulamayınca 1 milyon dolar’lık indirime gitti.

Dört yatak odası bulunan malikanenin, iç tadilatı için de binlerce dolar harcandığı öğrenildi.