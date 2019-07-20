‘1 milyon tıklanmaya razıyım’



Ortaç, “Olabilir, ben 500 bin-1 milyon civarında seyrediliyorum mesela. Yıldız Tilbe ile yaptığımız düet 120 milyon izlenince çok şaşırmıştım. ‘Hadi canım, olamaz!’ demiştim. Çünkü bir futbol stadyumu 50 bin kişi alıyor. Son seçimde 8 milyon kişi oy verdi mesela. Ben bir milyona razıyım” dedi.