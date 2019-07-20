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20.07.2019 - 08:00| SEÇKİN ŞENVARDAR

‘1 milyon tıklanmaya razıyım’

Serdar Ortaç, Didim Caprice Deluxe’de sahne aldı. Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, Reynmen’in YouTube’da üç günde 35 milyon izlenmesiyle ilgili konuştu.

‘1 milyon tıklanmaya razıyım’


Ortaç, “Olabilir, ben 500 bin-1 milyon civarında seyrediliyorum mesela. Yıldız Tilbe ile yaptığımız düet 120 milyon izlenince çok şaşırmıştım. ‘Hadi canım, olamaz!’ demiştim. Çünkü bir futbol stadyumu 50 bin kişi alıyor. Son seçimde 8 milyon kişi oy verdi mesela. Ben bir milyona razıyım” dedi. 

20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
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