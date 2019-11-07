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07.11.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

1 milyon TL'lik hediye

Demet Şener, eşi Cenk Küpeli’nin hediye ettiği, 1 milyon TL değerindeki Volvo model aracıyla Bebek’te görüntülendi

1 milyon TL'lik hediye

Cenk Küpeli’nin, geçtiğimiz haziran ayında evlendiği Demet Şener’e sürprizleri bitmiyor. İş insanı, eşine Londra’da ev aldıktan ve kendi markasını kuracağı şirketine ortak ettikten sonra, şimdi de 1 milyon TL değerinde, Volvo model cip aldı. Model, önceki gün Bebek’te Küpeli’nin soy isminden oluşan plakalı aracıyla objektiflere takıldı.

Şener, eşinin babası Avni Küpeli tarafından istenmeyen gelin ilan edilmesi hatırlatılınca, “Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak. Tabii ki bu konuda konuşmayacağım. 25 yıldır bu mesleğin içindeyim, istediğiniz kadar soru sorsanız bile cevap vermeyeceğim. Zaten Cenk açıklama yaptı” diye konuştu.  

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