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08.09.2019 - 14:09

1 milyonluk bebek

Tarkan, geçen yıl dünyaya gelen kızı Liya için banka hesabı açtı. Ayrıca Tarkan'ın banka hesabına 1 milyon TL yatırdığı ortaya çıktı.

1 milyonluk bebek

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 13 Temmuz 2018 yılında kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.

Çift, geçtiğimiz temmuz ayında da Liya'nın 1. yaşını kutladı.

Bebekleri için her konuda ince eleyip sık dokuyan ikili, Liya için açtıkları hesaba yaş günü hediyesi olarak 1 milyon TL yatırmış. Tarkan, bu hesapta kızı için para biriktirecekmiş.

KAMPA GİRDİ
Bu arada Tarkan 20-27 Eylül tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği 6 konser öncesi kampa girdi.

Son günlerde ünlüler arasında moda olan ketojenik diyeti uygulamaya başladı. 15 günde 3.5 kilo veren megastar diyetin şartlarına harfiyen uyuyor. Karbonhidrat, şeker ve undan uzak duruyor. Sebze, protein ve faydalı yağları tüketiyor.

Vücuttaki ödemden kurtulmak için günaşırı masaj yaptıran Tarkan birer saat yürüyor, yüzüyor ve yoga yapıyor.

Tarkan bu diyeti 3-4 ay kadar uyguladıktan sonra bırakacak.

NELER TÜKETİLİYOR?
Ketojenik diyet; yüksek yağ, düşük protein ve karbonhidrat içeren bir beslenme düzeni.

Tüketilmesi önerilen yiyecekler balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler, sağlıklı yağlar, avokado, baharatlar. POSTA

    8 Eylül 2019 Magazin Bülteni8 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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