18.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
10 gitti, 10 kaldı
Bir ay önce kızı Siena Leyla’yı kucağına alan Tülin Şahin, doğum sürecinde aldığı kiloları vermeye başladığını belirtti.
Bir ay önce kızı Siena Leyla’yı kucağına alan Tülin Şahin, doğum sürecinde aldığı kiloları vermeye başladığını belirtti. Model, “Zayıflamak için çaba göstermiyorum. 20 kilo aldım, 10’unu verdim. Acelem yok. Bugünlerin tadını çıkarıyorum” şeklinde konuştu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.