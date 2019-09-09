10 günde 21 bin kilometrelik konser maratonu

10’uncu Pınarhisar Gençlik Festivali'nde kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Derya Uluğ, 10 günde 10 konser verdiğini belirterek, "Her gün bir yerdeydik. bugün artık final yapıyoruz ve birkaç gün dinleneceğim. Buraya gelirken hesapladık 10 günde 21 bin kilometre yol gitmişiz" dedi.