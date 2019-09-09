09.09.2019 - 13:02
10 günde 21 bin kilometrelik konser maratonu
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 10’uncu Pınarhisar Gençlik Festivali'nin ilk gününde Derya Uluğ rüzgarı esti.
10’uncu Pınarhisar Gençlik Festivali'nde kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Derya Uluğ, 10 günde 10 konser verdiğini belirterek, "Her gün bir yerdeydik. bugün artık final yapıyoruz ve birkaç gün dinleneceğim. Buraya gelirken hesapladık 10 günde 21 bin kilometre yol gitmişiz" dedi.
Öldü sanılan köpek hayata döndürüldüKırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce belediye tarafından alınan ve bazı kişiler tarafından sosyal medyada “öldü” diye paylaşımlar yapılan köpek, tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı. İlk alındığında tüyleri tamamen dökülen ve ölmek üzere olduğu belirtilen 'Paşa' ismi verilen köpek, tekrar özgürlüğüne kavuştu.