MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri10 Kasım'a özel beste
10.11.2019 - 13:44 |

10 Kasım'a özel beste

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla müzisyen Aydilge, özel bir şarkıya imza attı.

10 Kasım'a özel beste

Sözlerini ve bestesini kendi yazdığı 'Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk' parçasını, evinde hazırladığı özel bir anma videosu ile paylaşan Aydilge'ye kemanda eşi Utku Barış Andaç eşlik etti.

Videoyu ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal'' sözleriyle paylaşan Aydilge, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Şarkıcı, ''Ağlar bu gökyüzü, her 10 Kasım günü. Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal! Böyledir sevgimiz, sonsuz ve tertemiz. Gönlümüzde hilal, ey Mustafa Kemal!' sözleriyle bestelediği marş niteliğindeki şarkısını konser repertuvarına da ekledi.

10 Kasıma özel beste

    10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Direksiyon Ece'ye emanet

    Direksiyon Ece'ye emanet

    Torununa kavuştu

    Torununa kavuştu

    Defne Samyeli'den müjdeli haber

    Defne Samyeli'den müjdeli haber

    ‘Gişe yapanlar belli’

    ‘Gişe yapanlar belli’

    Sıradaki Haber