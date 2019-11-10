10 Kasım'a özel beste

Sözlerini ve bestesini kendi yazdığı 'Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk' parçasını, evinde hazırladığı özel bir anma videosu ile paylaşan Aydilge'ye kemanda eşi Utku Barış Andaç eşlik etti.

Videoyu ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal'' sözleriyle paylaşan Aydilge, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Şarkıcı, ''Ağlar bu gökyüzü, her 10 Kasım günü. Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal! Böyledir sevgimiz, sonsuz ve tertemiz. Gönlümüzde hilal, ey Mustafa Kemal!' sözleriyle bestelediği marş niteliğindeki şarkısını konser repertuvarına da ekledi.