10 klip birden

Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla bir grup gönüllü iş insanı tarafından kurulan Maske Orkestra’nın, ‘Keyif’ adlı albümleri yakında müzikseverlerle buluşacak. Grup, Türk müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirip, albümde yer alan 10 şarkıya aynı anda klip çekti. Video’lar, albümle birlikte dijital platformlarda yayınlanacak.