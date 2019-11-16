MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri10 parmağında 10 marifet
16.11.2019 - 15:32 |

10 parmağında 10 marifet

Oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz gün Zorlu alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

10 parmağında 10 marifet

Rol aldığı dizinin setine verilen bir saatlik arada, AVM'ye yemek yemeye geldiğini söyleyen Tuvana Türkay'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

Önümüzdeki ay yeni single çalışmasının yanı sıra yeni kitabını da piyasaya çıkartacağı müjdesini veren güzel oyuncu, "Şu sıralar keyifli ve mutlu bir yoğunluk içerisindeyim. Oyunculuk dışında yeni şarkımız aralık ayında görücüye çıkıyor. Onun dışında kitabım da yine aralık ayının son haftasında çıkmış olacak" dedi.

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süreyya Yalçın eşinin yolunu gözlüyor

Süreyya Yalçın eşinin yolunu gözlüyor

Tolga Cigerci'ye yoğun ilgi

Tolga Cigerci'ye yoğun ilgi

MasterChef yarışmacısı Ekin, ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!

MasterChef yarışmacısı Ekin, ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!

Tanju Çolak'ın neşesi yerinde

Tanju Çolak'ın neşesi yerinde

Sıradaki Haber