10 parmağında 10 marifet

Rol aldığı dizinin setine verilen bir saatlik arada, AVM'ye yemek yemeye geldiğini söyleyen Tuvana Türkay'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

Önümüzdeki ay yeni single çalışmasının yanı sıra yeni kitabını da piyasaya çıkartacağı müjdesini veren güzel oyuncu, "Şu sıralar keyifli ve mutlu bir yoğunluk içerisindeyim. Oyunculuk dışında yeni şarkımız aralık ayında görücüye çıkıyor. Onun dışında kitabım da yine aralık ayının son haftasında çıkmış olacak" dedi.