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22.12.2019 - 07:50 |

10 parmağında 10 marifet

Tiyatro oyununda yer alan Gonca Vuslateri, 2020’de sinema filminin yanı sıra Sezen Aksu’nun kendisine hediye ettiği şarkıyla da müzikseverlerle buluşacak

10 parmağında 10 marifet

Gonca Vuslateri, 2020 yılında sanatın her dalında yer alacak. Fırat Tanış’la ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’i sahneleyen oyuncu, sinema filminin yanı sıra bir de single çıkaracak. Vuslateri, bir yıl önce Sezen Aksu’nun kendisine hediye ettiği şarkının çalışmalarına başladı.

Minik Serçe’nin Kanlıca’daki stüdyosunda parçanın okumasını yapan oyuncu, “Tam benim tarzım. Kendi standartlarıma göre bir eser ve söylemekten keyif aldım. Single deneyimi değişik olacak. Sezen Aksu’ya teşekkür ederim. Daha ne sürprizler yapacağım” diye konuştu.

10 parmağında 10 marifet

Vuslateri’nin single’ı ocak ayının sonunda piyasaya çıkacak.

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