10’uncu yıl görkemi!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, çalışmalarına devam eden Kansersiz Yaşam Derneği’nin, ‘10. Yıl Balosu’nda buluştu. Four Seasons Hotel’deki etkinliğe, dernek yönetim kurulunun yanı sıra Sitare Kalyoncuoğlu, Aylin Yılmaz, Esra Öztürk ve Aslı Hatemi’nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Gecede Ajda Pekkan sahne alırken, ‘Çukur’ dizisi oyuncuları tam kadro yerini aldı. Organizasyonda, konuklara teşekkür konuşması yapan dernek kurucularından Zeynep Yılmaz, “Biz ailemizin bu sayıya ulaşacağına inanıyorduk. Çünkü inanmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Yıllardır birçok derneğe yardım ediyoruz. Ancak, çocuklar söz konusu olduğunda daha başka oluyor. Hayat paylaşınca güzel” diyerek, duygularını ifade etti.