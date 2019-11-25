10’uncu yıla özel

Hem Türkiye’de hem de dünyada birçok ünlü ismin tercihi ‘Kısmet by Milka’ markasının kurucusu Milka Karaağaçlı, Zorlu Center’da açmaya hazırlandığı Flagship Store’un tüm detaylarıyla kendisi ilgileniyor. Markasının 10’uncu yılına özel birçok sürpriz hazırlayan iş insanı, mağazanın mimari operasyonunu sürdüren Mustafa Toner’le çalışmaları inceledi.