10’uncu yıla sanatla açılış

Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Kısmet by Milka, kuruluşunun 10’uncu yılına özel en büyük mağazasını Zorlu Center’da, bir davetle açtı. Markanın sanat danışmanlığını üstlenen Zeyziart London aracılığıyla, Viyana’da yaşayan yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın, Kısmet by Milka’ya özel olarak tasarladığı eseri ‘Fractal Body’, mağazanın ön vitrininde ilk kez sergilendi. Davete, Revna Demirören, Emine Kamışlı, Zeynep Temelli, Ethel Baler ve Aslı Ekşioğlu katıldı.