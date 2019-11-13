11 milyon fidana destek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘11 Kasım’da 11 milyon Fidan’ sloganıyla başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası için şarkıyı, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç seslendirdi. ‘Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca’ parçasının aranjörlüğünü ise Ceyhun Çelikten üstlendi.