124 yıllık arşivi bugüne taşıdılar

Atelier Rebul’un kurucu ortağı Nüket Filiba, ‘Pharmacy Koleksiyonu’nun çıkış hikayesini anlattı. İş insanı, eczacılığın geleneksel yöntemlerini ve şifalı bitkileri, modern yaklaşımlarla harmanlayarak ortaya çıkan koleksiyonun, AR-GE çalışmalarının normal ürünlerinden iki kat daha uzun sürdüğünü belirtti. Filiba, “Pharmacy, güvenli ve sağlıklı içeriklerinden, cilde olan faydalarına ve ortaya çıkış hikayesine kadar, her anlamda özel bir koleksiyon... 124 yıllık değerli arşivlerin tümünü inceleyen AR-GE ekibi, benzersiz bir çalışmayla, bütünsel bir güzelliğin anahtarını sunuyor” dedi.