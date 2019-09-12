14’üncü edisyona özel davet

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin himayesinde gerçekleşen davette bir araya geldi. Ulus 29’daki etkinlikte, Roksi-İzzet Garih, Linda-Kerim Kuyumcuyan, Rana-Erol Tabanca ve Güler Sabancı yer aldı. Contemporary Istanbul, 15 Eylül’e kadar İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 14’üncü kez Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden galerilere, sanatçılara ve çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapacak.



