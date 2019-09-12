12.09.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY
14’üncü edisyona özel davet
Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin himayesinde gerçekleşen davette bir araya geldi.
Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin himayesinde gerçekleşen davette bir araya geldi. Ulus 29’daki etkinlikte, Roksi-İzzet Garih, Linda-Kerim Kuyumcuyan, Rana-Erol Tabanca ve Güler Sabancı yer aldı. Contemporary Istanbul, 15 Eylül’e kadar İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 14’üncü kez Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden galerilere, sanatçılara ve çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapacak.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.