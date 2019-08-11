11.08.2019 - 07:50
15 Eylül’de evleniyor
Ziynet Sali, altı aydır aşk yaşadığı gitaristi Erkan Erzurumlu’yla 15 Eylül’de Kıbrıs’ta nikah masasına oturacağını söyledi.
Çok heyecanlı olduğunu belirten şarkıcı, “Hazırlıklar devam ediyor. Sade bir gelinlik giyeceğim. Sahil kenarında güzel bir mekanda aile arasında tören yapacağız” şeklinde konuştu.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.