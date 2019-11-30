15 milyon Dolarâ€™lÄ±k hediye

ÃœÃ§ ay Ã¶nce nikah masasÄ±na oturan Ebru ÅžallÄ± ve UÄŸur AkkuÅŸ, Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±na komÅŸu oldu. AkkuÅŸ, ABDâ€™nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angelesâ€™Ä±n Beverly Hills bÃ¶lgesinde ÅžallÄ± iÃ§in malikane satÄ±n aldÄ±. Ä°ÅŸ insanÄ±nÄ±n, aÃ§Ä±k artÄ±rmayla satÄ±lan saray yavrusuna 15 milyon dolarâ€™a (86 milyon TL) aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

YoÄŸun iÅŸ temposundan zaman buldukÃ§a Ã§ocuklarÄ±yla Beverly Hillsâ€™e gidecek Ã§iftin aÅŸk yuvalarÄ±nda, 12 oda, iki havuz, Ã¶zel bir spor salonu ve tenis kortu bulunuyor. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±larÄ±n tercih ettiÄŸi bÃ¶lgede, Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Madonna gibi birÃ§ok isim oturuyor.