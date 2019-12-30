15’inci seneye özel kutlama

Porsche Club İstanbul, kuruluşunun 15’inci yıl dönümünü, Ulus 29’da verdiği özel bir davetle kutladı. Doğuş Otomotiv ve Alman saat markası A. Lange&Söhne sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte konuklar, Porsche SUV Ailesi’nin en yeni modeli Cayenne Coupé’yi de inceleme fırsatı buldu. Porsche Cayenne Coupe, kendine has tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle davetlilerden tam not aldı.

A. Lange&Söhne ise gecede, zarifçe dekore edilip, elde birleştirilen ve tescilli mekanizmalarla donatılan altın veya platin saatlerini sergiledi.