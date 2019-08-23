17 Ağustos depreminin hikayesi: Yarım

17 Ağustos depreminde ailesini kaybeden bir gencin hikâyesinin anlatıldığı ve ünlü oyuncu Fikret Kuşkan’ın süpervizörlüğündeki 'Yarım' dizisinin ilk teaser’ı yayınlandı. Sosyal medyada ilgi gören uyandıran tanıtım filmini sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim kendi hesaplarından paylaştı.

Kuşkan’ın süpervizörlüğünü üstlendiği projenin başrolünde genç oyuncu Fırat Temir’i izleyeceğiz. Teaser’a diziyle aynı adı taşıyan 'Yarım' adlı şarkısıyla sevilen sanatçı Cem Adrian eşlik etti.

Dizinin süpervizörü Fikret Kuşkan ise konuyla ilgili olarak, "Yarım, üç sene boyunca üzerinde özenle çalışılmış bir proje. Bu insanların öyküsünü seyircilere nitelikli bir şekilde aktarabilmek adına, her biri alanlarında uzman dünyaca ünlü profesyonellerle çalışıldı. Yalnızca bir televizyon dizisi olmanın ötesinde, Gölcük'te "Umut Atölyesi" adında bir kuruluş oluşturup gerek travma sonrası stres bozukluğuyla ilgili, gerekse deprem kuşağında yaşayan bir ülke olarak bundan sonrasında başımıza gelebilecek afetler ve olası kayıplar hakkında güçlü bir farkındalık yaratmak istiyoruz" dedi.

Dizide, 16 milyon insanı etkileyen 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış, 'travma sonrası stres bozukluğu' hastalığı olan 'Rüzgar'a hayat verecek olan Fırat Temir, “Yarım’da bir taraftan geride kalanların yaşadığı travmaların etkilerini işlerken, bir taraftan da karakterlerin her birinin umuda yolculuklarını izleyeceğiz. Rüzgâr karakterinin hissettiklerini kavrayabilmek ve bunu yansıtmak adına çok detaylı bir çalışma içine girdim. İletişim kurduğum her bir depremzedenin hikâyesi, benim hikâyemin bir parçası haline geldi” şeklinde konuştu.



