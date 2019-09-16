MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde18. yıla Berrak Tüzünataç’lı parti!
16.09.2019 - 08:06 |

18. yıla Berrak Tüzünataç’lı parti!

18 yıllık İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılışı önceki akşam RX İstanbul’da düzenlenen parti ile kutlandı.

18. yıla Berrak Tüzünataç’lı parti!

Partiye Berrak Tüzünataç, Cansel Elçin, Murat Evgin, Şebnem Dönmez, Cansu Tosun, Can Evrenol, Mehmet Yılmaz Ak, Tuğrul Tülek, Ece Dizdar ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimlerin katı-lımıyla gerçekleşti.

Yönetmenlerden oyuncular, senaristlerden sinema yazarlarına kül-tür sanat dünyasını buluşturan partide, Melikşah Altuntaş ve Berrak Tüzünataç DJ olarak sahne aldı. Partide eğlence Badmanfell grubunun şarkılarıyla geç saatlere kadar devam etti. EMRAH AKÇAAY

15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevlana’yla iyileşti

Mevlana’yla iyileşti

Kendini çocuklarına adadı

Kendini çocuklarına adadı

Filmle değişen hayat

Filmle değişen hayat

Tatile çıktı

Tatile çıktı

Sıradaki Haber