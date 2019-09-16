16.09.2019 - 08:06 |
18. yıla Berrak Tüzünataç’lı parti!
18 yıllık İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılışı önceki akşam RX İstanbul’da düzenlenen parti ile kutlandı.
Partiye Berrak Tüzünataç, Cansel Elçin, Murat Evgin, Şebnem Dönmez, Cansu Tosun, Can Evrenol, Mehmet Yılmaz Ak, Tuğrul Tülek, Ece Dizdar ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimlerin katı-lımıyla gerçekleşti.
Yönetmenlerden oyuncular, senaristlerden sinema yazarlarına kül-tür sanat dünyasını buluşturan partide, Melikşah Altuntaş ve Berrak Tüzünataç DJ olarak sahne aldı. Partide eğlence Badmanfell grubunun şarkılarıyla geç saatlere kadar devam etti. EMRAH AKÇAAY