2 milyonluk engel

Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Ahmedo İki Gözüm’ filminin, sanatçının ailesi ve yapımcı arasındaki maddi konular nedeniyle rafa kalktığı iddia edildi. Kaya’nın kardeşi Mustafa Kaya’nın tüm ısrarına rağmen yengesini ikna edemediği, Gülden Kaya’nın ise yapımcıdan 2 milyon TL talep ettiği konuşuluyor. Görüşmelerin devam ettiği ve projenin şimdilik durdurulduğu söyleniyor.