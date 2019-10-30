30.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
2 milyonluk engel
Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Ahmedo İki Gözüm’ filminin, sanatçının ailesi ve yapımcı arasındaki maddi konular nedeniyle rafa kalktığı iddia edildi.
Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Ahmedo İki Gözüm’ filminin, sanatçının ailesi ve yapımcı arasındaki maddi konular nedeniyle rafa kalktığı iddia edildi. Kaya’nın kardeşi Mustafa Kaya’nın tüm ısrarına rağmen yengesini ikna edemediği, Gülden Kaya’nın ise yapımcıdan 2 milyon TL talep ettiği konuşuluyor. Görüşmelerin devam ettiği ve projenin şimdilik durdurulduğu söyleniyor.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.