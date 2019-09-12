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12.09.2019 - 08:36

20.000 TL kliple çöpe gitti

Guinness rekorlarını, dünyanın en bas sesi, en güçlü bas sesi ve tek nefeste en uzun şarkı söyleyebilen adamı olmak üzere 3 dalda kıran Gururbey, Rap tarzındaki çalışmasını tamamladı.

20.000 TL kliple çöpe gitti

 

“Satanlar” isimli Rap tarzındaki esere tuz gölünde klip çalışması da yapan Gururbey, çalışmadan memnun kalmayınca klip çalışmasını çöpe attı.

Vatan sevgisini anlatan şarkıların usta yorumcusu Gururbey “İşimde titiz çalışmayı seviyorum, bu işi para için değil vatan aşkını anlatmak için yapıyorum. Yalan, dolanın çevrelediği insan ilişkisini anlatmak yerine gerçek olan vatan aşkını anlatmak daha gerçek geliyor. Vatanı olmayanın sevdası da olmaz” dedi. Güney Doğu’da terör örgütüyle girdiği çatışmada gazi olan Gururbey, 20.000 tl harcayarak yaptığı klip çalışmasını, anlatımı ve teknik yetersizlikleri yüzünden çöpe atarken, yeni klip çekimleri için İngiltere’ye gitti.

12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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