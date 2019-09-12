20.000 TL kliple çöpe gitti

“Satanlar” isimli Rap tarzındaki esere tuz gölünde klip çalışması da yapan Gururbey, çalışmadan memnun kalmayınca klip çalışmasını çöpe attı.

Vatan sevgisini anlatan şarkıların usta yorumcusu Gururbey “İşimde titiz çalışmayı seviyorum, bu işi para için değil vatan aşkını anlatmak için yapıyorum. Yalan, dolanın çevrelediği insan ilişkisini anlatmak yerine gerçek olan vatan aşkını anlatmak daha gerçek geliyor. Vatanı olmayanın sevdası da olmaz” dedi. Güney Doğu’da terör örgütüyle girdiği çatışmada gazi olan Gururbey, 20.000 tl harcayarak yaptığı klip çalışmasını, anlatımı ve teknik yetersizlikleri yüzünden çöpe atarken, yeni klip çekimleri için İngiltere’ye gitti.