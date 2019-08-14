20 yılda gelen kâr!

Prodüktör, orman içindeki saray yavrusu için 1999 yılında 2.35 milyon dolar’ı (yaklaşık 13 milyon 227 bin TL) gözden çıkarmıştı.

Evde; sekiz yatak odası, 13 banyo, sinema salonu, müştemilat, iki adet mutfak, yaklaşık yarım tonluk bir akvaryum, spor odası, SPA, asansör, giyinme odası, havuz, kuaför ve mahzen var.