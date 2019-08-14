14.08.2019 - 07:50
20 yılda gelen kâr!
Rapçi Dr. Dre, Los Angeles’ta yer alan malikanesini 5.2 milyon dolar’a (yaklaşık 29 milyon 268 bin TL) satışa çıkardı.
Prodüktör, orman içindeki saray yavrusu için 1999 yılında 2.35 milyon dolar’ı (yaklaşık 13 milyon 227 bin TL) gözden çıkarmıştı.
Evde; sekiz yatak odası, 13 banyo, sinema salonu, müştemilat, iki adet mutfak, yaklaşık yarım tonluk bir akvaryum, spor odası, SPA, asansör, giyinme odası, havuz, kuaför ve mahzen var.
Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb