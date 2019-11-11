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11.11.2019 - 07:50 |

200 bini aşkın seyirci

fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında rap, pop ve rock müziği bir araya getirdi.

200 bini aşkın seyirci

fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında rap, pop ve rock müziği bir araya getirdi. Ceza, Kenan Doğulu, Norm Ender ve Teoman gibi isimlerin sahne aldığı organizasyonu 200 bini aşkın müziksever izledi. Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen, Volkswagen Arena, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne’de gerçekleşen konserlerde düet performanslara imza atıldı.

10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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