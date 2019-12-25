2010’larda onları izledik!

Dünyanın video paylaşım devi YouTube, geride bırakmaya hazırlandığımız 2010’lu yıllarda en çok izlenen müzik kliplerini sıraladı. YouTube Music tarafından oluşturulan Top 10 listesinde, ilk sırayı 6 milyar 562 milyon 12 bin seyredilmeyle, Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin düet yaptıkları ‘Despacito’nun klibi (2017) aldı.

İkincilik, 4 milyar 521 milyon 804 bin izlemeyle Ed Sheeran’ın ‘Shape of You’ (2017); üçüncülük, 4 milyar 324 milyon 626 bin tıklanmayla Wiz Khalifa ve Charlie Puth’un seslendirdikleri ‘See You Again’ (2015) parçasının klibinin oldu.

İşte listenin devamı:

4. Mark RonsonBruno Mars, ‘Uptown Funk’

5. PSY, ‘Gangnam Style’

6. Justin Bieber, ‘Sorry’

7. Maroon 5, ‘Sugar’

8. Katy Perry, ‘Roar’

9. OneRepublic,

‘Counting Stars’

10. Ed Sheeran,

‘Thinking Out Loud’