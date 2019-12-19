2019’UN BEBEKLERİ

Kraliyet varisi

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında evlenen Kraliyet çiftinden Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry, 6 Mayıs’ta ilk erkek çocuklarını kucaklarına aldı. Tahtın yedinci sıradaki varisi Archie Harrison Mountbatten-Windsor ile ilgiliyse ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre, Prenses Diana’nın kişisel astroloğu, minik bebeğin ABD Başkanı olabileceğini öne sürmüştü.

‘Mutluluktan patladı’

Imagine Dragons’un solisti Dan Reynolds ile eşi Aja Volkman, yedi yaşındaki kızları Arrow Eve, iki yaşındaki ikiz kızları Gia James ve Coco Raeden sonra 1 Ekim’de erkek bebek müjdesini verdi. Çift, oğullarına Valentino adını verdi.

İsmini gizlediler

Hollywood dünyasının en çok yakışan çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds, bu yıl içinde üçüncü çocuk sevincini yaşadı. Hamileliğini uzun süre basından gizleyen aktris, dört yaşındaki James ve iki yaşındaki Inez’in ardından, henüz ismini açıklamadıkları üçüncü kızını 4 Ekim’de dünyaya getirmişti.

Baba oldu

Sunucu Andy Cohen, bu yıl içinde baba olan isimlerden... 50 yaşındaki ünlü yıldız, oğlu Benjamin Allen’ı taşıyıcı anne yoluyla 4 Şubat’ta kucağına aldı. Bebeğe dedesinin adını verdiğini açıklayan Cohen, “Aşık oldum. Nutkum tutuldu, kelimelerle anlatılır gibi değil. Artık bir babayım. Vay be!” açıklamasını yapmıştı.

Çok çocuk istiyorlar

Latin yıldız Ricky Martin ve eşi Jwan Yosef, bu sene dördüncü bebeklerini kucağına aldı. 2017 yılında evlenen çiftin, 11 yaşında ikizleri Matteo ve Valantino’nun ardından, 10 ay önce de Lucy dünyaya gelmişti. 28 Ekim’de oğulları Renn’in doğduğunu müjdeleyen çift, daha önce büyük bir aile istediklerini açıklamıştı.

Dördüncü sevinç

Eski basketbolcu Kobe Bryant ve eşi Vanessa, dördüncü kez anne-baba oldu. Kızları Koko 20 Haziran’da dünyaya gelen ikiliden emekli sporcu, müjdeli haberi Instagram’dan sevenleriyle paylaşmış ve şu notu düşmüştü: “Kızımızın doğmasıyla ayaklarımız yerden kesildi. Artık dört prensesimiz var.” Çiftin iki yaşında Bianka Bella, 13 yaşında Gianna Maria-Onore ve 16 yaşında Natalia Diamante adında üç çocuğu daha bulunuyor.

Beş kişilik aile

İngiliz aşçı Gordon Ramsay ve eşi Tana’nın, bu yıl içinde beşinci çocukları dünyaya gözlerini açtı. 4 Nisan’da oğlu Oscar James’in doğduğunu açıklayan ünlü şef, sosyal medya hesaplarından, “Üç BAFTA ve bir Emmy’nin ardından, sonunda bir Oscar kazandık. Ona bir ‘Merhaba’ deyin, bugün tam 12.58’de öğle yemeği için geldi” şekdiyerek, esprili bir dille, müjdeli haberi vermişti. Çiftin, 20 yaşında Megan adında bir kızları, 19 yaşında Holly ile James adlarında bir ikizleri ve 17 yaşında Matida adında bir çocukları var.

Oğlanları üçledi

Süper model Miranda Kerr, ikinci evliliğini Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile yaptı. Model, 17 aylık Harts’ın ardından, 15 Ekim’de ikinci bebeği Myles’ı kucağına aldı. Eski eşi Orlando Bloom’dan da Flynn adında sekiz yaşında bir oğlu olan Avustralyalı güzel, müjdeli haberi Instagram’dan duyurarak, “Bu özel zamanda bize ulaşan herkese kutlamaları ve iyi dilekleri için teşekkürler” diye yazmıştı.