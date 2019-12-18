2019’UN EVLİLİKLERİ

Kraliyete yakışır

2017 yılından beri birlikte olan Ellie Goulding ve Caspar Jopling, kraliyete yaraşır bir düğünle evlendi. York Minster’te düzenlenen nikaha, Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie’in yanı sıra Katy Perry-Orlando Bloom çifti de katılmıştı. Festival temalı düğünde İngiliz şarkıcı, Chloe marka bir gelinlik giymişti.

3 gün gece

Daha önce iki evlilik geçiren Idris Elba ve Sabrina Dhowre, yılın en çok yakışan çiftleri arasındaydı. Vogue dergisi aracılığıyla mutluluklarını duyuran ikili, Fas’ta üç gün üç gece kutlama yapmıştı. Geçtiğimiz yıl nişanlanan ikiliden Elba, 2018’de People dergisi tarafından ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ seçilmişti.

Sade bir tören

29 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, bir yıllık sevgilisi 34 yaşındaki galeri direktörü Cooke Maroney ile 150 kişilik bir düğünle evlendi. Rhode Island’da yapılan ve basından gizlenen törende, aktris Dior marka gelinlik giymişti. Çiçeği burnunda çift, balayı içinse Endonezya’yı tercih etmişti.

Oğlu şahit

İngiliz oyuncu Jude Law ile dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Phillipa Coan, 30 Nisan’da Londra’da dünyaevine girdi. 46 yaşındaki aktörle 32 yaşındaki psikolog, nikaha yalnızca dostlarını ve ailelerini çağırmıştı. Law’un eski eşi Sadie Frost’tan olan 22 yaşındaki oğlu Rafferty ise şahitlik görevini üstlenmişti.

Modacı nikahı

Marc Jacobs ve bir yıllık nişanlısı Charly Defrancesco, tüm sevdiklerinin önünde, Manhattan’da eş olmaya “Evet” dedi. 55 yaşındaki moda tasarımcısının nikah davetlileri arasında, Anna Wintour, Naomi Campbell, Kate Moss ve Gigi-Bella Hadid Kardeşler gibi dünyaca ünlü isimler yer almıştı.

Eğlenceli kutlama

‘The Rock’ lakaplı oyuncu Dwayne Johnson ve 12 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Lauren Hashian, Hawaii’de sabah saatlerinde eğlenceli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, 18 Ağustos günü saat 07.00’de okyanus kenarında dünyaevine girmişti. 2006 yılında ‘The Game Plan’ filminin setinde tanışan ve bir yıl sonra aşk yaşamaya başlayan ikilinin, Jasmine ve Tiana adlarında iki kızı var.

Üçüncü eş!

Dünyaca ünlü süper model Heidi Klum, müzik yapımcısı Tom Kaulitz ile şubat ayında gözlerden uzak bir şekilde evlenmiş, ardından da Capri’de parti düzenlemişti. İki yıldır birlikte olan çiftten Klum, daha önce de Ric Pipino (1997-2002) ve Seal (2005-2014) ile evli kalmış, Kaulitz ise üç yıllık evliliğin ardından Ria Sommerfeld’den 2018’de boşanmıştı.

Nostaljik paylaşım

Oyuncu Sophie Turner ve iki yıllık nişanlısı şarkıcı Joe Jonas, iki düğünle evlenenlerden oldu. Mayıs ayında Las Vegas’ta büyük bir partiyle nikahlanan ikili, daha sonra Fransa’daki Tourreau Şatosu’nda kutlama yapmıştı. Louis Vuitton marka gelinlik giyen Turner ve eşi, Instagram’dan siyah-beyaz paylaştıkları karelerin altına, “Mr. and Mrs. Jonas” notunu düşmüştü.