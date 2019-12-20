2019’UN KIRIK KALPLERİ

Olmayınca olmuyor

Tüm dünya Lady Gaga ve nişanlısı Christian Carino’nun düğün haberini beklerken, çift iki yıllık birlikteliğin ardından şubat ayında ayrıldıklarını duyurdu. Konuyla ilgili, “İşler yürümedi. İlişkiler bazen biter” gibi bir açıklama yapan ikiliden şarkıcı, daha sonra mühendis Dan Horton ile aşk yaşamış, fakat ondan da ‘yeterince olgun davranmadığı’ gerekçesiyle ayrılmıştı.

İhanet bitirdi

Oyuncu Pamela Anderson ve iki yıldır birlikte olduğu Adil Rami, ihanet sonucu ayrıldı. Fransız futbolcunun kendisini aldattığını, manipüle ettiğini ve ikili bir hayat yaşadığını iddia eden seksi yıldız, sosyal medya hesaplarından gündem yaratan açıklamalara imza atmıştı.

Memlekete döndü

Hollywood’un jönlerinden Johnny Depp ve Polina Glen aşkı da bu yıl son bulanlar listesine girdi. Usta aktörle başarılı dansçı, bir yıllık beraberliklerini noktaladıktan sonra Glen, memleketi Rusya’ya geri döndü. Depp’in eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çekişmeli boşanma süreci, ikilinin ilişkisini yıpratan en büyük unsur olmuştu.

Gündemden düşmedi

Yılın en sansasyonel ayrılığı şüphesiz Miley Cyrus ve Liam Hemsworth arasında yaşandı. Uzun yıllar bir dargın bir barışık beraberliğin ardından, 2018’in son günlerinde sürpriz bir şekilde dünyaevine giren ikiliden şarkıcı, sekiz aylık evliliğin ardından eşini aldatırken görüntülenmişti. İkilinin ilişkisi günlerce gündemden düşmemiş, yakışıklı oyuncu 20 Ağustos’ta mahkemeye başvurarak, boşanma davası açmıştı.

Aşka inanıyor

Şubat 2018’den beri birlikte olan Avril Lavigne ve Phillip Sarofim, yaklaşık iki yıllık beraberliğin ardından ayrıldı. Geçtiğimiz kasım ayında ilişkilerini noktalayan çiften 35 yaşındaki Kanadalı rockçı, daha önce iki kez de boşanmıştı. Lavigne, People dergisine yaptığı açıklamada, “Aşka inanıyorum. Elbette yeniden evleneceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Canına tak etti

Meg Ryan ve nişanlısı John Mellencamp, geçtiğimiz ekim ayında ayrıldı. Yaklaşık 10 yıllık inişli-çıkışlı bir beraberlik yaşayan ikilinin, dünyaevine girmesi bekleniyordu. Çifte yakın bir kaynak, yıpranan ilişkiyle ilgili, “Bu durum Ryan’ı üzdü” açıklamasını yapmıştı.

Gizli saklı boşanma

İngiliz sanatçı Adele ve yedi yıllık eşi Simon Konecki, 2019 içinde gizli saklı ayrılanlardan oldu. 19 Nisan’da boşanacaklarını duyuran çift, “Çocuğumuzu aşkla yetiştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık bir yıllık birlikteliğin ardından, 2012 yılında oğulları Angelo’yu kucağına alan ikili, geçtiğimiz eylül ayında mahkemeye başvurmuştu.

Arkadaş kaldılar

Dört yıllık evli Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik, geçtiğimiz ekim ayında boşanacaklarını açıklayarak, hayranlarını üzdü. İki çocuğu bulunan çift, “Uzun süren müzakereler sonucunda arkadaş kalmanın bizim için daha iyi olacağına karar verdik” açıklamasını yapmıştı. Ne var ki, günler sonra oyuncu, Jonathan Scott ile görüntülenmişti. Bunun üzerine film yapımcısı, eşiyle ocak ayında ayrılmaya karar verdiklerini itiraf etmişti.

Açık kapı

Dünyanın en güzel top modellerinden Bella Hadid ve The Weeknd, bu yıl içinde ikinci kez ayrıldı. 2015 yılından beri birkaç kez ayrılıp barışan ikili, geçtiğimiz ağustos ayında ‘kaliteli vakit geçiremedikleri’ gerekçesiyle beraberliklerini bitirdi. Açıklamalarda öne çıkan detaysa, “Bir noktada yeniden bir araya gelmeyi umuyorlar” ifadeleri olmuştu.

Nefes almak istediler

Dünyanın en çok yakışan çiftlerinden Gigi Hadid ile Zayn Malik, bu senenin başlarında gündeme gelen ayrılık haberleriyle, hayranlarını yasa boğdu. 2015 yılından beri birlikte olan popçu ve model için, “Hayatlarının farklı noktalarındalar ve biraz nefes almak istiyorlar” açıklaması yapılmıştı. Yıl sonuna doğruysa ikilinin yeniden görülmeye başladıkları iddia edilmişti.

Çoktan bitmiş!

Yaklaşık altı yıl boyunca ilişkilerini gizli tutmayı başaran Katie Holmes ve Jamie Foxx’un, ayrılıkları da aynı şekilde oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında “Birkaç ay önce beraberliğimizi noktaladık” açıklamasını yapan Holmes’un, Foxx ile aslında mayıs ayında yollarını ayırdığı öğrenilmişti. Aktör, daha sonra şarkıcı Sela Vave ile görüntülenmişti.

Zamana yenilenler

Dört yıllık beraberlik ve bir çocuğun ardından Bradley Cooper ve Irina Shayk aşkı da zamana yenik düştü. Oyuncunun, şarkıcı Lady Gaga ile yakınlaşması, ihanet iddialarını beraberinde getirirken, ikilinin 6 Temmuz’da ayrıldıklarını açıklaması, işin tuzu biberi olmuştu. İkili, o günden beri iki yaşındaki kızları Lea

için sürekli bir araya geliyor.